Conta atrás para as festas do barrio de San Pedro. Do 27 de xuño ao 2 de xullo a veciñanza poderá disfrutar de múltiples actividades de ocio e lecer que nesta ocasión serán máis especiais ao celebrarse o 20 aniversario.

Danza e Piquenique das Letras, o martes, Noite de Foliada o xoves, Noite do Lastro o venres, vermú e verbeneo (un chisco alternativo este ano), o sábado, ou a romaría en Belvís, o domingo, serán parte da programación. Na seguinte imaxe podes consultar a programación completa das festas do barrio de San Pedro.