Trala denuncia do BNG en relación aos comentarios machistas do concelleiro do partido popular en Santiago, Adrián Villa, e a conseguinte contestación dos populares, a dirección do Bloque tachou de "falsas" as supostas declaracións nas que tildaban aos populares como "panda de psicópatas".

Os nacionalistas insisten en que se trata dunhas "declaracións moi graves" e esixen que "se poña o audio enriba da mesa". A orixe do conflito A polémica xurdíu a raíz dun chío publicado en X, a antiga Twitter, na cal o concelleiro santiagués criticaba a maneira de vestir da portavoz nacional, Ana Pontón, e da vicepresidenta Yolanda Díaz, calificándoas de “fashionarias”. El jueves recibimos a las 2 “fashionarias” en Santiago



👉🏼 Ana Pontón, que viene de “visita institucional” y se cree Ministra.

👉🏼 Yolanda Díaz, que viene de cumbre y se cree Reina.



Ambas procedentes del Parlamento de Galicia con puño en alto, ahora pertenecen a la burguesía… pic.twitter.com/ud678mjvJE — Adrián Villa (@viltorad) September 19, 2023 Trala publicación, o BNG denunciou nun comunicado o que consideran como un novo exemplo do "machismo máis rancio, que considera que se pode xulgar ás mulleres pola súa maneira de vestir" e solicitaron a Rueda "unha desautorización inmediata e contundente do concelleiro popular santiagués", para deixar claro que "na sociedade galega de 2023 non é tolerable este tipo de actitudes machistas". Ante estas declaracións, o PP santiagués non tardou en responder aos nacionalistas, lembrándolle a Pontón que aínda non se disculpou por chamar “panda de psicópatas” a membros do partido. Acta parlamentaria Ao respecto deste conflito, este medio accedeu a acta parlamentaria do 26 de xaneiro de 2023 e puido corroborar a versión dos populares, xa que en devandito texto aparace reflexado como María Montserrat Prado Cores, do BNG, calificou como “panda de psicópatas que non lles importa nada o sufrimento da xente” a membros do PP.