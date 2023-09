Historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas centrarán os traballos de localización, exhumación e identificación de vítimas asasinadas pola violencia franquista nas fosas de Santa María de Pradocabalos (Viana do Bolo), do cemiterio de San Salvador de Trasanquelos (Oza-Cesuras) e de Santa María do Val (Narón) no marco do Plan Cuadrienal de Memoria Democrática en Galicia 2023.

Por parte da USC, a través do grupo de investigación de Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra), integran o equipo o catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto e o profesor Antonio Míguez Macho, os cales coordinan un equipo formado por arqueólogos dirixidos polo profesor da USC José Carlos Sánchez Pardo, o antropólogo forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) Fernando Serrulla Rech e o equipo de xenética do Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro'. Ademais das tarefas de localización, exhumación e identificación, o Plan conta con outras dúas liñas estratéxicas relativas á divulgación dos traballos efectuados e dos seus resultados, xunto coa dignificación dos puntos de enterramento e promoción dos lugares de memoria. Entre 2021 e 2022 realizáronse os traballos de investigación e exhumación das fosas de Vilagarcía de Arousa e Crecente (2021), Celanova, Lousame e A Capela (2022), ademais de comezar as investigacións da fosa de Serantes (Ferrol) e a actualización do mapa de fosas "onde na actualidade contamos con 91 localizadas", explican dende Histagra. En doce delas, os restos foron trasladados a Cuelgamuros en diferentes anos. Para o presente ano, contémplase o recoñecemento do espazo da fosa común do cemiterio de Celanova, a de Vilagarcía de Arousa, Crecente e Lousame.