El barrio de Sar se volcó este sábado en el homenaje a su cura, José Porto Buceta, con motivo del 50 aniversario de su llegada a la parroquia compostelana. Arropado por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto y una multitud, el sacerdote vivió una jornada cargada de emociones, en la que pudo rememorar muchos acontecimientos vividos en las últimas cinco décadas, pero sobre todo disfrutar del cariño y el aprecio de sus vecinos. Porque, además del cura, Don abrindo portas, como le llaman cariñosamente, es ante todo un vecino más. Eso sí, comprometido y entregado en cuerpo y alma al desarrollo del barrio. Este sábado eran sus vecinos los que recordaban que por la escuela que fundó en la Colexiata pasaron muchas generaciones de compostelanos; y que suya fue también la iniciativa de fundar un grupo de música y baile tradicional gallego.

Ante una abarrotada Colexiata, el arzobispo se refirió a Porto Buceta como un “pastor silente y confiado en el Señor”, al que quiso agradecer el servicio que ha prestado a la Iglesia durante todos estos años. “El suyo es el corazón de alguien que ha querido caminar según la voluntad del Señor”, remarcó el titular de la Mitra compostelana en su homilía, para luego añadir que después de estos cincuenta años en Sar “en el corazón de don José habrá muchos recuerdos, momentos de gozo y otros de dificultad, pero él siempre ha sabido agradecer la huella de Dios en su vida”.

Monseñor Prieto presidió la eucaristía a la que asistieron varios cientos de feligreses de Sar. Antes de impartirse la bendición, Porto Buceta se dirigió una vez más a sus feligreses: “Gracias por vuestro cariño, afecto y compromiso”, afirmó, antes de remarcar que su mayor deseo es “tener una parroquia abierta a todos, porque en la Iglesia cabemos todos, como dice el papa Francisco, y luego Dios es el que decide”. El clérigo agradeció que “me hayáis acogido con los brazos abiertos” y confesó que “desde el primer día que llegué aquí hace cincuenta años hasta hoy siempre me he encontrado muy a gusto”. Don José también remarcó que “una comunidad parroquial no avanza si no es por los seglares que estáis siempre dispuestos a participar”. Destacó el papel de los catequistas y agradeció a las familias que sigan llevando a los niños a la formación para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.

Modesto Gómez fue el encargado de relatar la vida del sacerdote en el acto que se celebró después de la misa en la plaza de la Colexiata de Sar. Una exposición que se intercaló con la proyección del testimonio de un grupo de vecinos que consiguieron emocionar al párroco. Una multitud asistió al homenaje, en el que también participó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, concejales de todos los grupos políticos y los exalcaldes Xosé Sánchez Bugallo y Ángel Currás, entre numerosos rostros conocidos de la capital gallega. La música tradicional de la agrupación que él mismo fundó puso el broche de oro a un día que sin duda será inolvidable para Don José Porto Buceta.