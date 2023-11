El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, recogió ayer el XI Premio Internacional APECSA 2023 de divulgación de la Ruta Jacobea, concedido por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago al Museo das Peregrinacións e de Santiago.

Este reconocimiento, materializado en la escultura Harmonía de Luís Loureira, destaca la labor del centro museístico a favor del Camino, funcionando como espacio de acogida y centro de difusión de la Ruta Jacobea. “O traballo analítico, retrospectivo e documental que se realiza desde o Museo das Peregrinacións representa un labor de responsabilidade cultural, pero tamén un exercicio de memoria colectiva”, destacó Román Rodríguez. La institución pone en valor de manera multidisciplinar “os distintos achados que se producen no marco do estudo do Camiño e cuxos esforzos asentan o interese que suscita cada ano o fenómeno xacobeo e da cidade de Santiago”, añadió el conselleiro de Cultura.

El Museo das Peregrinacións, que recibe a unos 50.000 visitantes cada año, “continúa desenvolvendo un traballo inestimable de ampliación e mellora de servizos con novas exposicións e novas interpretacións do Camiño”, subrayó Rodríguez.

Durante su intervención, el titular de Cultura del Gobierno gallego también quiso recordar a Ramón Irago Silva, quien falleció este año y a quien se le dedica esta 11ª edición del Premio Internacional Apecsa. Pintor, profesor, promotor y defensor de los valores de la Ruta, fue un “auténtico promotor e defensor dos valores do Camiño, señaló Román Rodríguez, antes de remarcar que la figura de Ramón Irago Silva debe “servirnos de exemplo e de inspiración para seguir traballando para mellorar a visibilidade da Ruta”.