El piso 3º A, en el portal número 9-11 de la rúa de Berlín, donde este miércoles apareció sin vida el cuerpo de una mujer, pertenecía al Programa Aluga de la Xunta. Las incluidas en esta iniciativa son viviendas libres, de propiedad privada, que los propietarios ponen a disposición del IGVS para destinarlas al alquiler de colectivos en situación de vulnerabilidad. En este caso, el beneficiado era la pareja sentimental de la fallecida. Según exponen los vecinos en un escrito presentado el pasado mes de septiembre en el IGVS, el hombre había sido "condenado por violencia de xénero, quebrantando en varias ocasións unha orde de afastamento a favor da súa parella e convivinte, Dª Y. V. L.", ambos con "antecedentes penais, como así acreditan as numersosas actuacións policiais levadas a cabo nos últimos meses". El propietario de la vivienda donde residían había pedido el pasado 25 de octubre una orden de desalojo.

Narcopiso

La comunidad de propietarios había instado al IGVS "a tomar canto antes medidas necesarias para sancionar e retirar toda axuda pública" a este hombre al considerar que "constitúe unha fraude clamorosa e un serio quebranto ao réxime de axudas públicas da Facenda Pública autonómica, ao utilizar diñeiro público para desenvolver as súas actividades delituosas de “menudeo ou trapicheo” na vivenda que ocupa".

En los últimos meses, aseguran varios vecinos a EL CORREO, el trasiego de entradas y salidas en el edificio eran una constante, incluidas -dicen- las pernoctas de camellos de la zona: "Os veciños levamos alertando desde antes do verán. Chamamos á policía un feixe de veces, e teñen levado xente detida", cuenta uno de los inquilinos del edificio. "Agora levaba un mes a cousa tranquila, desde que puxemos un vixiante. O triste é que tanto IGVS como Concello o sabían. Se había unha situación de vulnerabilidade penso que se podía ter feito máis", concluye.

Un suceso anunciado

A falta de conocer el resultado de la autopsia, los primeros datos apuntan a que la mujer podría llevar varios días muerta. Algunos vecinos señalan que, desde hace aproximadamente una semana, la situación en el edificio se había calmado. "La cosa nos pareció rara", dice una vecina del tercero que avisó este martes al propietario de un fuerte olor en el pasillo. "Hacía unos días que no se registraba la actividad habitual, pensamos que el hombre se había ido o lo habían detenido". Según su relato, el propietario avisó a la Policía que inicialmente respondió que no podía entrar en el piso y que no iba a mandar una patrulla. Un día después, este miércoles, otra vecina insistió refiriendo que la mujer era toxicómana y que el olor era cada vez más insoportable. Fueron los bomberos de Santiago los primeros en acudir al lugar y encontrar, tras forzar los agentes de polícia la puerta, el cuerpo de la mujer que podría llevar varios días muerta en el domicilio.