Cun orzamento de 215.000 euros, Santiago sitúase este Nadal como a cuarta das sete cidades galegas que máis gastará para a iluminación. A lista encabézaa un ano máis Vigo, que reserva 2,37 millóns de euros. A segunda urbe por gasto, según informa Europa Press, será Ourense, con 600.000 euros. A Coruña ocupa o terceiro posto cun orzamento de 470.000 euros.

Por detrás de Santiago colócanse Ferrol e Lugo que destinarán aproximadamente 153.000 euros ás luces do Nadal. Pontevedra pecha a lista cun orzamento de 140.000 euros. Na capital galega as luces correrán á cargo da empresa Iluminaciones Santiaguesas. Segundo aseverou a alcaldesa, Goretti Sanmartín, este ano haberá “haberá menos luces e máis brancas”. O Concello explica que lle gustaría poder incrementar a partida para este Nadal, pero non puido ser porque os orzamentos están prorrogados.