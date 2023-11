"Desde que quitaron la estación de autobuses y la sucursal de Abanca este barrio se ha venido abajo". Así resume una empleada de la Papelería Másquepapel la situación actual en la zona de Basquiños y Pastoriza. Atrás han queddo la época dorada de un barrio caracterizado por ser un centro neurálgico de Compostela. El traslado de la estación de autobuses, el cierre de una sucursal de Abanca y el reciente corte de la carretera N-550 han pasado factura a comercios y vecinos.

El pasado mes de septiembre daban comienzo las obras de mejora de la accesibilidad y la movilidad en el barrio de la Almáciga y que mantienen esta carretera nacional cortada a su paso por Pastoriza, desviando el tráfico rodado hacia la avenida de Xoán XIII y la rúa Coímbra. Ello ha provocado graves pérdidas a los comercios -donde compraban aquellos que estaban de paso- y mantiene a los vecinos sin servicio municipal de autobús. Una situación que, en principio, durará hasta el 13 de diciembre, aunque los residentes no confían en la fecha 'oficial'. El lento avance de los trabajos no invita al optimismo.

"Cómo no vamos a notar el bajón tras el desvío del tráfico... claro que se nota, y mucho". Quien habla es María Fernanda, más conocida como "Pichita", dueña de la Administración de Loterías Nº 10 de Santiago, situada al comienzo de la rúa Basquiños. El problema se ha agravado al acercarse la campaña navideña, la época más fuerte del año para este tipo de negocios. "Con las obras mucha gente que estaba de paso, tanto usuarios de autobús como de coches particulares, ya no paran. Sólo nos queda la clientela fija, pero aún así muchos no vienen por que están obligados a dar un rodeo debido a las restricciones. A la hora de valorar las pérdidas que 'suma' desde septiembre, Fernanda admite que no es capaz de calcularlas, "pero aseguraría que por lo menos hemos tenido un 30% menos de ventas que otros años... ¡Ay Dios mío, qué poca gente me compra ahora!".

Otros vecinos ponen el foco sobre la falta de transporte público en un barrio con una población mayoritariamente envejecida y que necesita hacer uso de este transporte a diario para desplazarse al banco (no queda ninguna sucursal en la zona tras el cierre de la sucursal de Abanca), acudir a su centro médico o, simplemente, ir a la compra. "Creo que quienes más sufren el problema con el transporte público son los residentes del barrio. Aquí hay mucha gente mayor que necesita hacer uso del autobús para ir a retirar sus pensiones de los bancos y ahora lo tienen muy complicado. Es muy grave", opina la emleada de la Papelería Másquepapel. La única opción que tienen dichos residentes es desplazarse hasta San Roque o San Caetano. También pone en duda que las obras terminen en la fecha programada por el Concello. "Por las tardes terminan muy temprano y los viernes ni siquiera trabajan a partir del mediodía. Tan solo trabajan tres operarios... no creo que acaben para la fecha que está marcada".

Alimentación Maricarmen es otro de los negocios emblemáticos de la zona que se suma a las quejas por la bajada en ventas desde que comenzaron las obras. "Claro que se nota; mucha gente de paso que venía a cargar ya no lo hace", lamentan en el ultramarinos. Una clienta de avanzada edad interrumpe la conversación para lanzar su protesta personal: "Tanto para subir como bajar tengo que desplazarme hasta San Roque o hasta la parada que hay en la Capilla de San Caetano... es lo que hay mientras tengamos las obras".

Dichas obras afectan a todos los negocios del barrio pero uno de los más dañados es el Estanco de Pastoriza. "As obras estannos afectando moi negativamente, a reducción de clientes foi impresionante. Unha por que é unha carretera nacional de entrada e saída de Santiago e tíñamos moito cliente de paso, a parada de autobús é unha das principais de Santiago e para rematala as mesmas obras diante da acera obligaban a facer un circuito para chegar aquí", explica Sonia, una empleada, ante el corte total -también para los viandantes- de la calle durante algunos días. "Bloquearon os pasos alternativos e non puxeron nin pasarelas nin nada e a reducción de clientes foi polo menos dun 50%", lamenta la trabajadora.

También Sonia hace hincapié en la problemática que padece la población envejecida del barrio. "Este é un barrio avellentado, hai un montón de xente maior que me comentan que están moi crispados por ter que desplazarse a San Roque ou San Caetano. É un trasiego moi grande, as conexións de autobuses tes unha aquí e outra noutra lado, incluso a veces nin se quera pasan, ten que ser moi duro para eles", sentencia.

Sonia también denuncia la escasa información que ofrecen desde el Ayuntamiento: "Por parte do Concello, recibimos moi pouca, houbo unha reunión despois de varias protestas e malestares e pouco se aclarou. Preguntei directamente polo plazo de tres meses que hai para actuación, se haberá algún tipo de sanción para a concesionaria se hai demoras xa que é unha obra presupuestada para 10 operarios e tan só veñen 2 ou 3 e vense poucos avances. O que recibín por resposta foi que non me podían contestar a iso".

La hostelería de la zona tampoco se libra de la problemática derivada de las obras. Manuel, empleado de la cervecería San Caetano, habla inlcuso de consecuencias para la salud. "Nos está afectando un mogollón, en todos los aspectos. Cada día siento la garganta espesa por el polvo de las obras" afirma. "A ver si terminan pronto pero parece que los avances van con calma, soy usuario de autobús y los días de temporal llego empapado al tener que recorrer la distancia desde la parada hasta aquí". El problema se ha convertido en motivo de converación habitual entre sus clientes: "La gente está muy cansada, aquí hay mucha gente mayor a la que les está afectando mucho".

Raxoi asegura que el contrato no establece un número de trabajadores

Fuentes del Concello de Santiago consultadas por EL CORREO GALLEGO aseguran que la actuación en Pastoriza no tiene licitada 10 trabajadores, y que el contrato no establece ni un mínimo ni un máximo de éstos. "Hai que considerar que ao principio da obra se realizan os movementos de terras, a continuación saneamento ou abastecimiento, posteriormente canalizacións eléctricas, pavimentos, mobiliario, etc… e non son os mesmos traballadores, pola súa especialización e o seu número é variable en función das necesidades da obra", señalan desde Raxoi.

Este lunes, y tras la Xunta de Goberno local, la alcaldesa compostelana Goretti Sanmartín aseguró que la finalización de las obras llegará en las fechas establecidas y que no hay ninguna previsión de demora, tras ser preguntada por los medios acerca de los plazos previstos para la finalización de una actuación que mantiene cortado el tráfico en una zona que añora la calidad de vida que disfrutaba antaño.