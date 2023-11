"Antes do cambio había máis farolas, as de agora iluminan menos e están en puntos moi concretos". La crítica es obra del presidente de la asociación 'Somos Hórreo', Fran Villasenín, y con ella aborda la polémica que ha suscitado el nuevo alumbrado público instalado el pasado verano en la rúa do Hórreo. No ha sido hasta ahora, con días más cortos y menos horas de luz solar, cuando vecinos y comerciantes han notado que la sustitución del antiguo alumbrado "ha sido para peor".

"Instalaron as novas luces LED no verán e non te percatabas da pouca luz que dan, aunque algún asociado xa o vía vir... o problema vese agora ca reducción das horas de luz porque ás seis da tarde xa é noite pechada", explica Villasenín a EL CORREO GALLEGO sobre la actuación realizada en esta céntrica calle de Compostela.

Además de la reducción del número de farolas, la problemática se centra también en la situación de las mismas. "Hai árbores que están perfectamente iluminados e a un metro non se ve absolutamente nada. A situación parece non ter unha solución a corto plazo polo que a lo menos reclamamos ao Concello que reforce a iluminación do Nadal na rúa para compensala situación nas vindeiras festas ", demanda o presidente de 'Somos Hórreo'.

El asunto es una vieja demanda de los comerciantes de la zona desde que en enero sufrieron una oleada de robos que extendió un clima de inseguridad en el barrio. Ante ello, reclaman más vigilancia policial. "Unha rúa ben iluminada sempre disuade aos ladróns da posibilidade de cometer roubos pero o que fixeron foi meter menos farolas e aínda menos iluminación. Non entendo quen fai este tipo de proxectos nin como se fan, polo que desde a asociación xa solicitamos unha reunión con concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, para que nos explique o que se fixo" concluye Villasenín.

Raxoi intentará corregir el problema en los próximos días

Fuentes del Concello de Santiago aseguran que son conscientes de que hay alguna zona oscura por "la coincidencia de las farolas a la altura de los árboles" y que "próximamente" el problema se intentará subsanar con podas o corrigiendo la orientación e intensidad de estas luminarias. También que se continuará con la instalación de luminarias con tecnología LED en otros barrios de Compostela.

En los dos barrios más céntricos de la capital de Galicia, el Ensanche y el casco histórico, las luces se renovarán con la entrada de 2024. En total, el 38% de la iluminación pública de Compostela ya es LED. En Meixonfrío, una de cada dos luminarias ya cuentan con esta tecnología. Fontiñas, San Lázaro, San Caetano o el Polígono del Tambre también cuentan con una notable parte de su iluminación renovada. El sur de la ciudad avanzará en su renovación en los próximos meses y barrios como Castiñeiriño, Sar, Vidán o Conxo ya suman un importante porcentaje de iluminación LED.

Este proyecto incluye la sustitución de las luminarias y también la adecuación de las instalaciones, renovación de cableado, de los cuadros de mando, así como el uso de comunicaciones con la nueva tecnología 5G y la reducción de la contaminación lumínica de Santiago. El objetivo final es renovar el sistema de iluminación bajo las premisas de sustentabilidad, seguridad, innovación tecnológica y respeto por el Patrimonio.

Verea critica el cambio de las viejas farolas

El portavoz municipal del PP Borja Verea señaló este lunes en Onda Cero que “as novas luminarias alumean pouco e cada vez son menos porque de cada duas que había de forxa se instalou una de LED”. Verea lamentó que este cambio “rompe a tradición ornamental da rúa do Hórreo” y “ainda que non é culpa directa do actual Gobernó sí o é se non o arranxan”. Verea cree que “hai menos luz, peor luz e estéticamente deixa moito que desexar”.

Con respecto al nuevo mobiliario urbano en Compostela y la nueva estética de las farolas, Verea declaró que “hai una relaxación completa porque habería que manter una uniformidade e tradición das luminarias”. El líder de los 'populares' en Santiago consideró que el nuevo alumbrado en la ciudad “rompe con esas lembranzas e recordos na nos acidade”.