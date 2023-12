La tromba de agua caída sobre las 15 horas de este jueves en Santiago, volvió a poner en evidencia la necesidad urgente del estudio de la cuenca de Fontiñas que el Concello de Santiago está desarrollando para hacer una diagnosis de la red de saneamiento con el fin, de acometer algún tipo de actuación que termine con las constantes inundaciones en la rotonda Fontes do Sar. Desde Raxoi indicaban en noviembre que “trátase dunha cuestión estrutural e para poder valoralo débese facer este estudo previo de todas as zonas da cidade que afectan a ese ámbito no relativo á recollida de augas pluviais”.

Hasta que se culmine ese estudio, la situación continuará repitiéndose cada ver que las lluvias sean intensas como las de este mediodía, cuando tras varios minutos de fuertes precipitaciones, la zona volvió a convertirse en una piscina en la que muchos conductores se vieron en apuros. Más inundaciones en la zona de la rotonda de Fontes do Sar Hasta el lugar, se desplazaron los Bomberos de Santiago y Policía Local para tratar de estabilizar una situación que ya viene siendo recurrente cada vez que Compostela es barrida por una borrasca. El agua, y la tierra que arrastra esta, termina desembocando en una vaguada en la que se localiza la rotonda, tupiendo el alcantarillado de la zona y provocando estas inundaciones. Fuentes consultadas por este diario del Cuerpo de Bomberos de Santiago aseguran que "hasta que no se arregle el problema que afecta a la zona por su situación, esto continuará pasando cada vez que llueva mucho. Al menos ya sabemos cuáles son los puntos críticos y el alcantarillado que más se tupe, con lo que procedemos rápidamente a limpiarlos para que comiencen a desaguar". Con todo, son muchos los conductores que aun viendo la rotonda anegada, intentan cruzarla con el consiguiente riesgo de quedar atrapados. Por suerte este jueves, la Policía Local actuó cortando el tráfico en la zona antes de que hubiera males mayores. Por el momento, el pasado mes se ejecutaron obras en los espacios donde se habían producido incidencias en las últimas semanas, con el objetivo de “mellorar a captación en superficie de augas pluviais e paliar os efectos das choivas intensas”, apuntabaron desde Raxoi. En la zona de las piscinas del Multiusos Fontes do Sar se instalaron entonces nuevos sumideros, sustituyendo algunas de las existentes por rejillas. A mayores, se ejecutaron “novas canalizacións de saneamento nas zonas onde se rexistrou unha maior acumulación de auga” para tratar de atajar en medida de lo posible este problema de difícil solución.