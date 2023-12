El Grupo Socialista acaba de reunirse con la recientemente creada Asociación de Vecinos Volta do Castro-O Rial de Conxo, en un encuentro que ambas partes califican de fructífero, y en el que hicieron balance de la situación en la que se encuentra este barrio compostelano, con carencias en materia de seguridad peatonal. “Explicáronnos que hai problemas coa iluminación pública, que confiamos en que queden resoltos co novo contrato de alumeado que adxudicamos no pasado mandato, e que se está a despregar agora; e tamén hai unha carencia de beirarrúas en algúns tramos”, explicó el portavoz de los socialistas.

Gonzalo Muíños insistió en que es necesario que exista una planificación para las actuaciones pendientes en este barrio, conscientes de que “evidentemente todo non se pode abordar dun día para outro”. Así, pidió al gobierno local que establezca prioridades de actuación, identificando la rúa Volta do Castro o Poza Real de Abaixo como zonas en las que habría que actuar para mejorar la seguridad peatonal. Y lo mismo en Ponte da Rocha, donde las aceras están en un estado “difícilmente transitable”. Muíños recalcó que hay actuaciones de bajo coste que se pueden llevar a cabo de forma inmediata, como la instalación de elementos para reducir la velocidad de los vehículos en Rial de Conxo, “algo que, como nos comprometemos, falaremos co concelleiro responsable para que se aborde canto antes”. En el encuentro, en el que estuvieron el presidente de la asociación, Cédric Denolf, y la concejala Mila Castro, analizaron problemas de mantenimiento relacionados con la limpieza o desbroces en la rúa Virxe do Rial o Decoita, o los problemas con el saneamiento que llevan a inundaciones frecuentes en la zona. Un problema que Mila Castro considera urgente solucionar, y recordó que con el contrato del agua, bloqueado por los tres grupos de la oposición durante el anterior mandato socialista, ya se recogían actuaciones necesarias como la mejora de esas canalizaciones para evitar esas inundaciones.