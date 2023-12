El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del Apóstol, que se celebrará, como es tradicional, el próximo 30 de diciembre.

El jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín, comunicó al presidente de la Cámara gallega la designación efectuada por Felipe VI para actuar en su nombre en esta ofrenda, instaurada en 1646, durante el reinado de Felipe IV, para conmemorar el traslado de los restos del Apóstol. La ceremonia se celebrará el próximo 30 de diciembre en la Catedral de Santiago de Compostela.

Esta no será la primera vez que Santalices actúe como oferente en la Traslación. De hecho, ya desempeñó este papel en los años 2017, 2018 y 2019. Además, fue delegado regio en la Ofrenda Nacional del Apóstol, del 25 de Julio, los años 2016 y 2018. El presidente del Parlamento de Galicia agradeció al rey esta designación, “un honor para la Cámara legislativa y un privilegio para cualquiera que comparte el espíritu jacobeo, la afición por la historia y el aprecio por las tradiciones propias de Galicia”.

Por otro lado, el gobierno local de Santiago confirmó ayer a EL CORREO que la alcaldesa de la capital gallega no asistirá a la Ofrenda de la Traslatio. Desde el Gabinete de la Alcaldía señalaron que Goretti Sanmartín se tomará un descanso entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, por lo que no participará en los actos. No han concretado si asistirá quien ejerza esos días de alcalde o alcaldesa en funciones.

En todo caso, es muy improbable que el bipartito participe en el acto religioso en la Catedral de Santiago, puesto que esta decisión ya se adoptó con motivo de la fiesta de la Ofrenda del 25 de julio, cuando el ejecutivo tan solo asistió a la parte civil del acto, es decir, a la recepción en la plaza del Obradoiro y en el Pazo de Raxoi. En aquella fecha, en medio de una polémica por la ausencia de la regidora, solo asistieron al acto en la basílica los grupos municipales del PP y PSOE.