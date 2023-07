El PSOE y el PP de Santiago han criticado que la alcaldesa de la capital gallega haya decidido no acudir a la Ofrenda del Apóstol el próximo 25 de julio, mientras Goretti Sanmartín defiende que es una decisión "entendible".

Por un lado, Gonzalo Muíños, el portavoz socialista, ha lamentado que la regidora haya tomado esta decisión y ha recordado que se trata de "un acto institucional y social".

En este sentido, ha explicado que otros alcaldes del BNG, como son los regidores de Carballo o el anterior mandatario de Rianxo, Evencio Ferrer y Adolfo Muíños respectivamente, participaron en las ofrendas al patrón de sus localidades. "Lo hacen porque saben que estos actos trascienden lo religioso y forman parte de la idiosincrasia de la ciudad", ha afirmado el portavoz.

Así, lamenta que el consistorio municipal "vuelva a los tiempos de Martiño Noriega" y que la alcaldesa "no entienda" que es "la alcaldesa de todos los vecinos", como, ha añadido, "sí hizo el alcalde Sánchez Bugallo", que hace cuatro años su primer acto público que hizo como alcalde "fue en el Ramadan en Fontiñas".

Decisión "injustificada y sectaria"

Por otro lado, María Baleato, la viceportavoz del PP, ha indicado que ve "injustificada" la decisión de la regidora y le ha pedido que la reconsidere.

"Estamos absolutamente atónitos ante esta decisión que consideramos injustificada y sectaria. Se niega a representar los intereses de todos los compostelanos", ha reprochado Baleato.

Así mismo, la popular ha recordado que en su investidura Sanmartín manifestó que "sería la alcaldesa de todos", pero, en su opinión, con este asunto ya se observa "el primer incumplimiento de su palabra".

"Ella afirmó que representaría al Ayuntamiento en todos los actos institucionales, pero, ¿dónde está el límite entre un acto institucional y el religioso? ¿No es la Ofrenda al Apóstol el gran acto institucional que representa a nuestra ciudad? ¿Y no es el Xacobeo lo que nos convierte en universales?", ha cuestionado.

Así, ha confirmado que el PP sí estará "para representar a la ciudadanía" de Compostela en este acto. Para los populares, el gobierno de Goretti Sanmartín, "el gobierno con el menor número de concejales de la democracia de Santiago" y que "no representa a la mayoría de los compostelanos", con está decisión "está renunciando a ser la alcaldesa de aquellos que quieren que vaya a la Catedral a representarlos".

"Quiero expresar mi desilusión ante esta decisión de la señora Sanmartín. Santiago es lo más importante; nosotros no somos los importantes. La señora Sanmartín debería desprenderse de sus prejuicios y comprender que representa más que a ella misma y a sus ideas", ha afirmado.

"Entendible por parte de todo el mundo"

Por su parte, Goretti Sanmartín ha insistido este martes en declaraciones a los medios que su decisión es "entendible por parte de todo el mundo".

"Eso es lo que me han trasladado a mí grandes sectores de la población. La gente entiende perfectamente que una persona que tiene una representación institucional acuda, como no puede ser de otra manera, a los lugares, a los recibimientos y organizando como anfitriona la celebración del 25 de julio y que no acuda, concretamente, al acto litúrgico que va a haber", ha reiterado.