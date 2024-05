Héctor Galán: "Al Obradoiro van a querer venir todos los entrenadores y jugadores"

El Monbus Obradoiro tiene nuevo director general y ha ofrecido sus primeras declaraciones en el cargo. Héctor Galan será el nuevo responsable del club en esta área y se ha mostrado ilusionado de llegar a Santiago para un proyecto más ambicioso que el que ha vivido durante 20 años en el Oviedo Baloncesto. Sabe que llega a un club con muchas más puertas abiertas por capacidad económica y de atractivo, pero también con la responsabilidad de cumplir las expectativas y pelear por el ascenso.

Galán ha ofrecido su primera rueda de prensa en el Multiusos Fontes do Sar, acompañado del presidente, Raúl López, y de José Ramón García, Rafa Silva y Argimiro Fernández, miembros del Consejo de Administración del Obradoiro. Lo primero que apuntó Galán es que es "bastante consciente de dónde vengo y la responsabilidad que tenemos. Espero que dentro de un año estemos aquí hablando de otra cosa y cumpliendo los objetivos. Tengo claro que eso es lo que el club necesita y tiene que volver de donde nunca debió bajar".

"También deciros que desde fuera, lo que ha hecho este club a mí me parece excepcional. La imagen que se traslada y como lo veíamos los más pequeños, pues es que es admirable. El Obradoiro ha hecho cosas muy buenas y lo que nos toca a nosotros ahora es coger lo bueno e intentar mejorar lo que no ha sido tan bueno, que eso pasa en todas las organizaciones. Acabo de llegar, acabo de aterrizar y me toca asentarme en el club y en la ciudad. Estoy feliz y encantado de estar aquí, muy ilusionado", añadía.

Ahora le toca "reestructurarlo todo, adaptarlo a la nueva realidad que es para todos, que es estar en la LEB Oro", sin dejar de mirar el objetivo que será "pelear por el ascenso". Su contratación se gestó porque decidió salir de Oviedo, su casa, después de 20 años, lo que ha sido "una etapa fantástica, pero también veía que era el momento y quería probar otras cosas. Salgo de Oviedo sin tener absolutamente nada y muchos amigos me decían que estaba loco. Creo que la decisión difícil para mí era salir y lo hice como quería, dando abrazos y besos, que es lo que hay que hacer. La suerte ha querido que no pasaran ni de tres días cuando me apareció esta oportunidad y que si la sueño, pues probablemente no sería tan buena".

Ahora, para Galán lo primero es "adaptarme al club y a la gente que está en él, que la gente me conozca, que yo los conozca a ellos y que podamos ir un poco todos en la misma dirección. Creo que el secreto de cualquier organización deportiva o no deportiva es que la gente entienda para qué estás allí y cuál es el objetivo, sea el que sea. Intentemos ir todos en esa dirección. Le decía al presidente que me deje llegar y ver lo que me encuentro".

En relación al apartado de fichajes, también puso su nuevo reto sobre la mesa: "Algún buen amigo me dice que solo soy bueno con poco dinero. Y dije, 'vaya San Benito que me cuelgas'. Tenía que ver todos los mercados, lo que pasa es que sabía que había jugadores a los que no podía llegar. Por algunos preguntaba todos los años y siempre me decía lo mismo. Esto que voy a decir va en contra mía, pero no tengo ningún problema. Creo que es más fácil fichar desde Obradoiro que desde Oviedo. Para hacer un equipo LEB Oro y para estar arriba. Primero, porque todo el mundo quiere venir al Obradoiro y en Oviedo no. Lo que tenemos que saber es elegir y acertar con la composición del equipo".

Pero antes de nada debe de llegar un entrenador: "Me gustaría hacerlo muy pronto. Creo que la figura del entrenador es clave. Siempre he trabajado muy cerca del entrenador, en la configuración de plantilla y de toda la parte deportiva. Vamos a ver si eso lo podemos hacer pronto. No es sencillo y hay que acertar. Toca hablar con mucha gente, valorarlo con el consejo y que todos tengamos claro que la persona que tiene que venir aquí es la que nos tiene que llevar a cumplir ese objetivo".

"Al Obradoiro va a querer venir todo el mundo, todos los entrenadores y todos los jugadores. Desde que el miércoles he llegado aquí, mi teléfono está ahí y desde que ayer saltaba un poco el tema de redes sociales, ya se me han ofrecido 15 entrenadores", apuntaba.