La actuación de la Brothers in Band hoy (20.30 horas) en Santiago ofrece un repertorio con versiones de los Dire Straits en el Auditorio Abanca (Preguntoiro), a base de hits de la banda británica que lideró a la guitarra y voz el gran Mark Knopfler. Este grupo tributo visita Compostela con Angelo Fumarola al frente revisando temas como "Down to the Waterline", "Money For Nothing" o "Sultans of Swing". Hay entradas desde 36 euros.

Concierto del cantautor santiagués Luis Fercán

El cantautor Luis Fercán juega hoy en casa. Da un concierto en el Riquela Club a las 20.30 horas, con las entradas a la venta a 15 euros para dar a conocer las canciones de un nuevo disco llamado Postales Perdidas, temas como "Una señal" o "Busco". Tras empezar su tratectoria en solitario en 2016, ese trabajo supone el tercer álbum de estudio de este barbado músico compostelano que grabó esa tacada de composiciones junto a Nacho Mur, integrante de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A), con quien tiene amistad y gran sintonía, según dijo hace meses en una charla con este diario. Admirador del estilo de Quique González, Fercán ya ha girado por México y ha lanzado temas en colaboración con Melendi, Iseo o el también picheleiro Fredi Leis.

Presentan ‘Hospitalitas, las Edades del hombre’

La iglesia de Santo Domingo (Bonaval) alberga hoy, a partir de las 11.40 horas, la presentación de Hospitalitas- Las Edades del Hombre, un acto con la intervención de monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago; José Enrique Martín Lozano, Secretario General de la Fundación las Edades del Hombre; Ramón Yzquierdo, comisario de Hospitalitas; y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud. Durante la presentación se pondrán varios vídeos orientativos.

Paula Vilas Eiroa habla del libro ‘Luz de terciopelo’

La librería Lila de Lilith (Travesa nº 7) alberga hoy, a las 19 horas, la presentación del libro de la autora viguesa Paula Vilas Eiroa, titulada Luz de terciopelo. Es un volumen que mezcla poesía y fotografía y aparece publicado por el sello Arrebato Libros en formato de 77 páginas (14 x 21 cm.). Se basa en textos e imágenes base, sobre los cuales quien lea puedes añadir lo que desee. Es parte de la colección Ediciones Indómitas.