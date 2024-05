Simulacro de incendio sin evacuación en la Estación Intermodal de Santiago

Los bomberos de Santiago llevaron a cabo esta mañana un simulacro de incendio en la Estación Intermodal. El dispositivo organizado se enmarca dentro de los simulacros que el parque realiza con carácter anual.

Un efectivo de los bomberos de Santiago recogiendo una manguera tras el simulacro en la Intermodal / Javier Rosende Novo

El simulacro comenzó a las 10.30 horas con la llamada del 112. Seis efectivos, desplazados hasta el lugar en una bomba urbana pesada, tenían que atender el supuesto fuego en la zona de taquillas y consignas. En esta ocasión sólo se realizó un desalojo de los trabajadores de la Intermodal, pero no se implicó a los usuarios, según trasladó a EL CORREO GALLEGO José Gigirey, bombero al mando del simulacro. "Non levamos vehículo escaleira porque é unha zona de moito tránsito e non tiñan pensado cortar a actividade da estación", comenta Gigirey.

Llegar al foco y extinguirlo duró una media hora. A continuación, los bomberos aprovecharon para hacer una visita por las instalaciones. "Está ben coñecer onde poden estar os perigos por se algún día sucede algo", asegura.

En el simulacro también participaron agentes de la Policía Local y de Protección Civil. Al no plantearse que hubiera personas heridas, no se contó con personal sanitario.