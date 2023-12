No solo del festival O Son Do Camiño vive la agenda musical compostelana. Glen Hansard dará un concierto en Santiago el 19 de junio, en la Sala Capitol, como parte del ciclo Voices. El barbado músico irlandés, que fue ganador de un Óscar por Falling Slowly, canción que pertenece a la banda sonora de la película Once (2007), tema que interpretó junto a Markéta Irglová, es un maestro del folk sin miedo al pop ni al rock.

Las entradas para verle en la capital gallega salen a un precio de 28 euros más gastos de gestión y estarán disponibles en la web entradasatualcance.com desde este miércoles 20 de diciembre a las 10 horas. El ciclo Voices, gestionado por la promotora cultural I-radia Crea, inaugura con Glen Hansard (Dublín, 1970) la programación de conciertos de 2024.

Hansard, fundador del grupo irlándes The Frames antes de iniciar una notable carrera en solitario, visitará Galicia en junio de 2024 para presentar las canciones su último disco, All that was East Is West of me Now. El ciclo Voices, tras siete temporadas en Pontevedra (Hansard ya tocó allí como parte de este proyecto cultural en 2019), comienza ahora una nueva etapa multisede, algo parecido a lo que hace ya O Gozo Festival, que traerá en 2024 al auditorio abierto del Monte do Gozo el 6 de julio a Ed Sheeran, Bomba Estéreo y Milky Chance, y el 10 de julio propondrá un a actuación de Loreena Mckennitt en Vigo (Auditorio do Mar).

Glen Hansard, que estuvo actuando hace poco en la ceremonia del funeral de Shane MacGowan, añorado líder de The Pogues, tiene fama de dar conciertos sobresalientes ya que domina igual la parte vocal festiva que la emotiva, basándose mucho en el sonido de su guitarra acústica. Es un confeso fan de Leonard Cohen y Pearl Jam que en sus anteriores visitas a España ha colaborado con colegas como Nacho Vega, entre otras actuaciones compartidas.