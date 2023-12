El único concierto de Ed Sheeran en Galicia tendrá lugar el sábado 6 de julio en Santiago ante 40.000 personas en el recinto abierto del Monte do Gozo, auditorio que el pasado verano albergó a 42.000 asistentes por día durante los tres llenos del festival O Son do Camiño, otra de las citas impulsadas por la Xunta de Galicia como parte de su estrategia turística. Están por darse datos del precio de las entradas para ver a Sheeran en Compostela y el día de inicio y formas de la venta.La actuación del cantante británico es parte del O Gozo Festival 2024 y seguirá el patrón que este mismo evento hizo el pasado 8 de julio al juntar a una estrella internacional como Robbie Williams con otras de ámbito menor pero relevantes (Martin Garrix, Hombres G e Iván Ferreiro). En ese caso, los boletos en la venta anticipada salieron a un precio de 83 euros, lo que puede servir de orientación de cara a la cita con Ed Sheeran.

“Bueno, bueno, lo prometido es deuda.Ahí va la sorpresa que os anuncié... Ed Sheeran, nada más y nada menos, primera vez en Galicia el 6 de julio de 2024 en Santiago”. Así hablaba ayer tarde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su perfil de TikTok sobre ese concierto del multiventas británico, ya contado horas antes por la edición digital de EL CORREO GALLEGO.

“Y es solo el primer nombre que confirmamos de un cartel que todavía tiene más sorpresas”, añadía Rueda intrigante sobre esa visita del 6 de julio ya que resta por saber quienes formarán el resto del cartel de esa jornada y del resto de fechas que prepara la programación del O Gozo Festival 2024.

La visita del famoso músico pelirrojo fue expuesta ayer durante una rueda de prensa ofrecida en la sala Xacobeo del Monte do Gozo por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el promotor musical en representación de la todopoderosa multinacional Live Nation, Barnaby Harrod; y el director de la promotora viguesa Sweet Nocturna, David Lago, también responsable de la edición previa de este proyecto itinerante por Galicia, así como de recientes conciertos multitudinarios como el de Guns and Roses en Vigo ante 28.000 personas en el estadio de Balaídos.

Voló el rumor del falso de una segunda actuación

La expectación por ver en Santiago a Ed Sheeran, es tal que ayer tarde ardió como la pólvora entre las redes sociales el rumor sobre un segundo concierto (el 8 de julio) de Sheeran en la capital gallega, desmentido por la organización. “Esa del 6 de julio será la única actuación en Galicia. Las informaciones en otro sentido son incorrectas”, aseguraron fuentes del evento consultadas por este medio.

Famoso dentro y fuera de las redes sociales, Ed Sheeran junta en su canal de Youtube a 54 millones de personas suscritas, a 46 Mill. en su perfil de Instagram, a 23 Mill. en Facebook, a 17 Mill. en Twitter y a 14,5 Mill. en TikTok, red social china donde, por cierto, Rueda comentó ayer la visita de Sheeran usando fragmentos en directo del hit Shape of you, reconocida como una de las canciones más famosas del mundo y cuyo videoclip supera los 6.144 millones de visualizaciones en Youtube.

Esas cifras mareantes resumen la repercusión mundial de este cantautor de pop folk que no teme al hiphop ni al soul o el dance. Canta y compone con éxito mostrando un eclecticismo que sintoniza con la era actual de la escucha rauda y fragmentada en plataformas como Spotify o las redes de clips cortos.

Edward Christopher Sheeran estará antes en la vecina Portugal. Cantará el domingo 16 de junio de 2024 en el festival luso Rock In Rio de Lisboa, con entradas a la venta desde 84 euros (allí con Calum Scott, Jao y Fernando Daniel) , otra de las fechas de una gira llamada Mathematics Tour que incluye un show en Tenerife el sábado 29 de junio. El citado Scott, británico como Sheeran, le acompaña en la mayor parte de la gira lo que hace pensar que estará a su vera en Santiago, viene de grupos como Maroon 4 y Experiment tras ganar fama como finalista de la edición de 2015 del talent show televisivo Britain’s Got Talent.

Amante del fútbol como casi británico que no quiere ser echado de los pubs de su vecindario, Ed Sheeran es forofo del Ipswich Towne. Hizo un concierto sorpresa para la selección inglesa durante la Eurocopa 2020, parte de las mil y una sorpresas que salpican una carrera que inició al dejar su casa para buscarse la vida en el circuito musical de Londres cuando tenía 16 años.

En septiembre, apareció de forma imprevista en una boda que se celebraba en Las Vegas, donde cantó a guitarra arropado hasta por coristas. Ese esquema sigue también el adelanto de su nuevo disco, Autumn Variations, también llamado como, Autumn Variations (Fan living room sessions), es decir, hilado con visitas casa por casa del cantante para actuar en salas y habitaciones de quienes le siguen, poniendo el grito en el cielo ante una sorpresa más o menos maquinada en el laboratorio del marketing pero... que surte efecto.

La edición de 2023 eleva las expectativas

Aparte de la citada actuación de Robbie Williams, Martin Garrix,, Hombres G e Iván Ferreiro en el Monte do Gozo, la edición de 2023 del O Gozo Festival incluyo otras actuaciones destacadas en clave de pop rock y cercanías, como la reciente de Nils Frahm en el Auditorio Abanca (con entradas agotadas), la de Ben Howard en el Palacio de Congresos; la visita de Robert Plant al Monasterio de San Salvador (Ourense), el concierto de The Hives en la sala Capitol (otro sold out), y los de los Pixies (Coliseum de A Coruña) y Zaz (Auditorio Mar de Vigo), un listado notable que eleva la expectativa de cara al cartel de 2024, más con el espectacular aperitivo que supone anunciar a Ed Sheeran como primer nombre confirmado. Los organizadores no se mojan al consultarles pero es de prever que el resto del cartel de conciertos del O Gozo Festival 2024 incluya la presencia de algún artista o grupo representativo de la escena musical gallega, como pasó con Iván Ferreiro en verano.

Green Day en O Son do Camiño 2024

El concierto de Ed Sheeran el sábado 6 de julio en Santiago es parte del atractivo musical de la capital gallega tras la visita confirmada de los norteamericanos Green Day como cabeza de cartel del festival O Son do Camiño 2024 (tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio) ya con los primeros 30.000 abonos a la venta agotados, a la espera de que este otro evento que promueve la Xunta de Galicia anuncie el resto del cartel y la fecha de la venta de entradas para cada jornada diaria y de nuevos abonos. Este año, O Son do Camiño reunió en el Monte do Gozo a 132.00 personas en tres jornadas según datos de sus promotoras, las empresas gallegas Esmerarte y Bring The Noise.