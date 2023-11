Big Meu es el rey de las batallas del rap freestyle en gallego. Lo dice su doble título de ganador del concurso anual Ceiba Rimas, competición de lírica improvisada con bases de hiphop en un entorno al alza en Santiago y el resto de Galicia.El pasado día 11, la compostelana sala Moon albergó una fiesta con él más C Mirazo (con Sky J y C Maldito), Willow GHZ, Kid Mount, O Jallejo y Verdini;en este mismo otoño, la Cidade da Cultura abrigó la final nacional del concurso Noite Meiga, ganado por Climax tras varias fases autonómicas; y el pasado 28 de octubre, el Multiusos Fontes do Sar recibió a la Freestyle Master Series (FMS), liga profesional de improvisación de estilo libre donde compite Le33, alias del lucense Yago Fernández Carro como Big Meu lo es de Martín Represa Pedrosa (22 años).

“Empecei no rap de moi chaval cando subía o piso dun amigo meu que tiña postas unhas batalllas, Nico chamábase, de O Milladoiro.Antes xa escoitaba rap, nesa época gustábame a música de Dios Ke Te Crew e a de Arce, que estaba entón de moda”, dice este compostelano que, tras estudiar cuatro años de Sociología en A Coruña, hace un máster en la Universidad de Santiago (USC) sobre Planificación y Gestión del Territorio.

Vive en Compostela pero antes fue vecino de Ames.

“No inicio facía temas para os amigos e máis adiante tiven a sorte de coñocer a xente que tiña equipo para grabar, bos micros e que sabe mezclar... Agora grabo con Caski, un amigo de A Coruña, que canta en Galaikos North, grupo de Ourense, onde tamén están Kroser e Rodríguez 00”, aclara Big Meu. De la música actual, dice seguir a Hoke, Ill Pekeño y Ergo Pro.

De la Galicia de hoy, cita a O Portugués, Boyanka Kostova y Hugo GZ (de SonDaRúa) con motivo de un reciente beef (término anglosajón para una riña artística). Y de la escena americana menciona al colectivo Griselda, ya camino de cumplir 20 años de rap crudo igual que Dios Ke Te Crew suman 20 aquí.

“Tamén escoito outro tipo de música, algún día reggae, outro día jazz... Gústanme moito os beats de sampleo de jazz. E tamén podo escoitar reguetón o unha canción de Bad Gyal”, indica Big Meu. Y así detalla su estilo como rapero de freestyle.

“As veces emprego o inglés pero non me gusta moito facelo, aínda que agora mesmo faise bastante iso de que a última sílaba sexa en inglés pero eu intento mirar máis polas palabras nosas de toda a vida. Son bastante adaptable pero o que máis me gusta é o Boom Bap clásico, un estilo onde tes máis liberdade, por así dicilo”, indica en charla con EL CORREO GALLEGO durante un encuentro en la acera del tunel cercano a la rotonda de La Galuresa, cita que comparte con Aprendiz, que actuó como invitado en la final del concurso Ceiba Rimas 2023, financiado por la Xunta de Galicia y organizado por Merenda Creativa.

“Eu empecei no mundo da música no 2013 por medio do meu irmán, e nas batallas no 2016 por un colega de Lalín que se chama Gustavo. Daquela saímos dez o quince persoas que para ser un pobo pequecho chegáballe ben”, indica Aprendíz (Nicolás Hermida López; 21 años) que estudia Historia en la USC y cuando puede va a rapear los miércoles a la Alameda.

“En 2018 e 2019 o mundo das batallas viralizouse moito pero agora chama menos a atención tanto no ámbito profesional como para nos... Das batallas estou algo desencantado, é algo que esprememos moito. Medras e a competición xa non chama tanto a atención, pero o que é desfrutar penso que seguimos desfrutando todos, é unha opinión persoal”, apostilla Aprendiz, que rapeó invitado al Ceiba Rimas igual que VerterGz, AtrapGZ y Lidialchao, en una jornada donde además hubo conciertos de Willow y Bratzantifa.

Tanto Big Meu como Aprendiz creen que ese concurso puede crecer y dan su idea a dos voces. “Para que o mundo do freestyle en galego medre sería moi boa idea que o concurso do Ceiba Rimas tivera fases previas en pobos ou as principais cidades galegas para chamar a atención de máis xente”.

Aprendiz está al frente de una discográfica llamada The Line. Trabaja para agrandar la escena con conciertos, nueva música y vídeos.En medio de eso, trabaja para lanzar el año que viene un disco propio llamado Campo, con producción a varias manos que hila sin prisa.Estamos a final de año pero también de la temporada de freestyle, cuya actividad volverá en un 2024 que tendrá varias sorpresas y novedades como un disco suyo y otro de Big Meu.