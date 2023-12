A XV edición do concurso gastronómico Santiago(é)tapas desenvolverase do 15 de febreiro ao 3 de marzo, despois de anos realizándose no mes de novembro coa fin de desestacionalizar o turismo.

O concurso Santiago(é)tapas celebrarase en febreiro co obxectivo da desestacionalización turística “Agora a actividade é máis forte, entón o cambio de datas é unha oportunidade para aumentar a actividade dos hostaleiros nun periodo de pouca demanda”, di a concelleira Miriam Louzao nunha rolda de prensa de promoción do Santiago(é)tapas, na que estivo acompañada por Flavia Ramil, xerente de Turismo de Santiago e a presidenta de Hosteleria Compostela, Sara Santos. Para dar a coñecer o cambio de datas á veciñanza e aos locais faranse varias accións: campaña publicitaria en medios locais, distribución de 50.000 manteis entre os establecementos para as comidas e ceas, unha traseira nun autobús e distribución de carteis por puntos do Concello. Inscricións abertas Flavia Ramil recordou que os locais interesados en inscribirse poden facelo ata o 10 de xaneiro na sede de Hosteleria Conpostela ou na páxina Santiago(é)tapas. Sobre o funcionamento do concurso informou Sara Santos que será similar ao doutros anos, con varios roteiros e premios para as mellores tapas en diferentes categorías. Como novidade haberá premio a tapa máis doce “para incentivar traballo de locais que traballan almorzos e merendas”. Tamén recordou que haberá premios para os que completen as etapas como ceas experiencias, productos gourmet e entradas a museos e espectáculos.