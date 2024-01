Los usuarios del centro sociocomunitario adscrito a la residencia Porta do Camiño, en Santiago, están en pie de guerra contra la Xunta. Hoy mismo presentarán en el registro de San Caetano una queja respaldada por casi doscientas firmas en la que exigen a la Xunta que garantice la continuidad del servicio de cafetería de las instalaciones, puesto que la persona que lo gestiona se jubilará el próximo 31 de enero. “De momento no han licitado el servicio y estamos viendo que a finales de mes nos quedamos sin cafetería y, lo que es peor, sin el baile que se celebra todos los jueves por la tarde”.

Y es que hasta ahora era la adjudicataria de la cafetería la que organizaba esta cita semanal, un baile al que asisten varias decenas de mayores, ya no solo usuarios de la residencia Porta do Camiño, sino vecinos de Santiago y de otras localidades de la comarca que se desplazan a Santiago cada jueves por la tarde para participar en esta animada reunión social. “Si nos quitan el baile yo ya no tendré ni un motivo para arreglarme y salir de casa un día a la semana”, asegura una de las usuarias.

Cuando EL CORREO visitó el pasado jueves las instalaciones la pista de baile estaba a rebosar. Pasodoble va y tango viene. Quienes se esforzaban en sus mejores pases disfrutaban de la música y de la buena compañía. El ambiente era agradable y acogedor. La cafetería no daba abasto y en una de las mesas había una larga cola para poder firmar en las hojas que hoy se presentarán en la Xunta para denunciar que “no es justo que nos quiten esto, porque para nosotros es vida”, dice la usuaria.

En el escrito, dirigido a la conselleira de Políticas Sociais, Fabiola García, los usuarios aseguran estar “resignados a que o centro funcione a medias”. Señalan que “somos moitos os que facemos uso tanto da cafetería como tamén do comedor. Ofrece un menú do día de luns a sábado do que nos beneficiamos moitas persoas, pois é económico e de calidade”. Además, apuntan que en la cafetería del centro “facíamos as comidas de fin de curso das actividades, das festas e do entroido. E é alí onde tamén nos reunimos e falamos, algo que xa non podemos facer na planta baixa, chea de mesas altas para ler os xornais e onde só hai catro sofás, pegados á parede, sen mesas baixas ao redor”. Inciden en que la cafetería “da vida ao centro sociocomunitario, xa moi apagado desde que estivo pechado tres anos”.

Una de las mayores preocupaciones de los mayores es la posible pérdida del baile de los jueves. “A responsable da cafetería era a encargada de poñer a música todos os xoves, que vai pasar agora?”, se preguntan los mayores de Porta do Camiño.

Pero en la denuncia que hacen llegar a la Consellería no solo lamentan la posible pérdida de este servicio, sino que también hacen referencia a otras deficiencias que han detectado en los últimos años. “Solo poidemos beneficiarnos do servizo de podoloxía durante tres meses, porque despois do verán foi suprimido e só poden facer uso do mesmo os usuarios da residencia”, aseguran los mayores del centro sociocomunitario.

Además, se quejan del mal funcionamiento del servicio de peluquería: “Abre cando lle peta. Temos que andar pedindo cita e abre só cando xunta un número determinado de clientes. Poden pasar días e días e está pechado.Xa nos queixamos noutras ocasións, pero non cambiou nada”.

Los mayores también están molestos porque en algún momento se retiró el cartel que en la puerta indicaba que se trata de un centro sociocomunitario y que fue sustituido por el de residencia de mayores. “Que sentido ten agachar a existencia do noso centro?”, se preguntan.

Durante la visita al centro son muchos los mayores que se acercan para comentar estas deficiencias. Todos están a una, “unidos más que nunca” porque “este centro ha empeorado mucho en los últimos años y debido a la dejadez de la Xunta”. Un hombre mayor de gesto bonachón y exquisita educación también quiere comentar que “las cosas en la residencia no van muy bien”. Asegura que en los últimos años “ha empeorado mucho la calidad de la comida, que va de regular a peor”. Con semblante avergonzado, incluso expresa un episodio que vivió en sus propias carnes: “Me pusieron el pescado con las tripas dentro a la noche. No lo pude comer y me tuve que acostar sin cenar, solo con un vaso de leche”.

Por su parte, la responsable de la cafetería se jubila este mes después de 22 años al frente del servicio. Los mayores quieren agradecerle el “trato excelente” que siempre les ha brindado y también la organización del baile de todos los jueves. Este sábado convocó a todos los usuarios del centro sociocomunitario para una fiesta de despedida con baile.

Versión de la Xunta.

Consultada por este periódico sobre las quejas de los mayores de Porta do Camiño, la Consellería de Políticas Sociais asegura que el funcionamiento del centro “seguirá igual que siempre, incluidos los bailes de los jueves”. Además, apunta que “en estos momentos se está trabajando en la licitación de la gestión del servicio de cafetería para cubrir la jubilación”. Desde la Xunta de Galicia también declaran que “se seguirán realizando otro tipo de actividades, como una excursión a las termas de Ourense el próximo 23 de enero o un gran baile de carnaval con filloeira el 13 de febrero”. Sobre otras quejas por deficiencias en servicios del centro y residencia no se ha pronunciado.