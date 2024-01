O Consorcio de Santiago acaba de lanzar una nova convocatoria do programa de “Ter é manter” de axudas á rehabilitación dos elementos especiais de madeira e reixas e ao mantemento da envolvente exterior das vivendas da cidade histórica compostelá, que nesta edición contará cun orzamento de 800.000 euros.

Desde a posta en marcha deste programa de axudas no ano 2006, o Consorcio puxo a disposición dos veciños e veciñas máis de 3.240.000 euros para estas accións de mellora dos inmobles da cidade histórica. Durante o 2023 concedéronse subvencións a un total de 79 inmobles, tanto para a súa rehabilitación como mantemento.

Estas subvencións abranguen a restauración ou reposición dos elementos especiais de madeira de interese arquitectónico (galerías, ventás e portas de entradas aos edificios), a restauración de reixas, así como as obras complementarias necesarias como a reparación de pedras de soporte deterioradas, por exemplo, xambas ou repisas. Esta convocatoria tamén chega a cubrir o mantemento de elementos da envolvente exterior, tales como fachadas exteriores ou patios interiores e cubertas, ademais de obras de mellora da eficiencia enerxética do edificio relacionadas coa envolvente exterior, obras de mellora do illamento acústico dos inmobles e as actuacións de consolidación, reposición e mellora das estruturas tradicionais de madeira.

Poderán beneficiarse destas axudas tanto as persoas físicas ou xurídicas como unha agrupación de persoas físicas ou xurídicas; propietarias, inquilinas ou aquelas que teñan algún dereito de uso sobre os inmobles. Tamén poderán ser beneficiarias as comunidades de propietarios.

As solicitudes poderán realizarse ata o próximo 12 de febreiro a través da sede electrónica do Consorcio de Santiago, así como de maneira presencial no rexistro do Consorcio de Santiago (Rúa do Vilar, 59).