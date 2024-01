El pleno celebrado ayer en Raxoi también sirvió para dar luz verde a una iniciativa para promover viviendas colaborativas para personas mayores, un modelo conocido como ‘cohousing senior’ que se viene desarrollando durante los últimos años como alternativa a las residencias de mayores tradicionales. La propuesta, defendida por el PP, se aprobó con sus votos favorables y la abstención del resto de grupos por entender que se debe promover esta fórmula de acceso a la vivienda pero de manera intergeneracional.

El portavoz del PP, Borja Verea explicó que la propuesta va en consonancia con la defendida en el pleno anterior contra la soledad no deseada en la tercera edad y enumeró las ventajas del ‘cohousing’: “permite preservar a intimidade, o control sobre a vida e profundiza no dereito sobre elixir como vivir”. Además, indicó que “as persoas fanse partícipes activas do seu proceso de envellecemento e limítase o illamento social que sofre parte deste colectivo”.

Por parte del PSOE, Mercedes Rosón lamentó que los populares no aceptaran su enmienda para un modelo intergeneracional al considerar que “a nosa idea dalle unha dimensión correcta a unha alternativa habitacional necesaria e urxente”. Además, hizo alusión a las competencias autonómicas en materia de vivienda y política social, por lo que manifestó que “vemos con asombro como o PP trae deberes a este goberno local que son competencia da Xunta”.

El edil del BNG, Iago Lestegás, por su parte, incidió en que “é un modelo interesante para o conxunto da sociedade, non só para maiores”. Además, aseguró que “estamos estudando” como promoverlo en Santiago. “Podería ser coa cesión temporal de solares municipais a cooperativas a través da figura do dereito de superficie, pero o que se nos traslada é que o marco legal galego non está tan desenvolvido como noutros territorios e isto dificulta a súa implantación”, apuntó. Aunque la iniciativa se aprobó, de nuevo, las referencias a las competencias de la Xunta avivaron el debate entre los grupos.