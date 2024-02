"Soy de los pocos que ha censurado a un ayuntamiento y no al revés"

Rayden ya tiene casa en Santiago. Así lo indica que una ciudad de 98.000 personas censadas agotase ya hace semanas las 1.600 entradas a 22 euros repartidas en los conciertos que hoy y mañana da en la sala Capitol. Además acaba de lanzar Votos en contra (Suma), su nueva novela. Rayden (30 de julio, 1985, Alcalá, Madrid), alias de David Martínez Álvarez, atendió a EL CORREO por teléfono durante el Día Mundial de la Radio (13 F), mojándose mucho pero sin revelar si su visita compostelana incluirá a las Tanxugueiras, con quienes ha colaborado. Eso sí, alguna sorpresa habrá: “Las llamadas que tenía que hacer, están hechas”, indica intrigante. En su actual gira de despedida, canceló la fecha de su ciudad natal, “por obligación moral” dijo en su nota, en alusión a las medidas de una alcaldía en manos de una coalición del PP y Vox.

Desde septiembre, conduce ‘La flor en el hormigón’ en Radio 3 ( sábado de 19 h. a 20 h.),¿cómo surge?

La posibilidad llegó de parte del director de Radio 3 (Tomás Fernando Flores). Llevan años apostando por programas de autor y en los perfiles que barajaban cada año siempre estaba yo en la quiniela, y apostaron por mí... Me dieron carta blanca para que hablase de lo que quisiera y había una cosa muy romántica de la que quería hablar: que siempre hay una canción para todo incluso para poner palabras a lo que no sabemos decir. A partir de ahí, fui seleccionando emociones y palabras abstractas para cada programa como si fuesen ranas de laboratorio.

El reciente Benidorm Fest tuvo un grupo indie como Miss Caffeina, y antes estuvieron Varry Brava y Tanxugueiras, ¿se difumina la frontera entre la escena ajena al mainstream y la televisión comercial?; ¿caen prejuicios o es algo puntual?

Quiero pensar que no es algo puntual, que también responde al público que está y al que viene, que es un público ecléctico, multiestilo en su playlist, que a lo mejor profundiza menos pero abarca más cosas. No sé si es mejor o menos mejor. En cuanto a propuestas como el Benidorm Fest, donde yo me tiré de cabeza y me di cuenta de que había agua, ahora que estoy de asesor, veo que sirvió para convencer a Miss Caffeina o María Pelaé de que participasen. Y eso corresponde a un terreno desconocido donde las líneas cada vez están menos establecidas, más borrosas y toda la gente se da la mano y hay muchas colaboraciones incluso entre diferentes estilos. Y así, al final, se crea una paleta de colores nuevos.

Llenar en tantas ciudades de la presente gira, ¿hace replantearse la decisión del adiós?

Aprovecho vuestro espacio, y pido perdón por la osadía, para agradecerle al público gallego su apoyo. Sé que los gallegos son muy familiares y, si no les une la sangre a alguien, le adoptan, y tanto a mi banda como a mí nos han adoptado con mucho cariño. Es raro porque en los conciertos me arrepiento siete veces y me reafirmó ocho. Siento que todo lo que tenía que contar como Rayden ya lo he contado, no me gustaría repetirme. Y por otro lado, también quiero atender a mi hijo, que pronto hará ocho años y hasta que entre en la preadolescencia dentro de un lustro y no lleguemos a darnos collejas, intentaré estar un poquito más con él. Pasamos juntos tres o cuatro días a la semana y me gustaría estar más presente para darle herramientas de cara a cuando esté en la adolescencia. Así que en caso de volver, será dentro de siete, ocho, nueve o diez años, es decir, se vería que no ha sido nada marquetiniano.Me despido porque ya no tengo nada que contar. Si vuelvo será para contar algo...

Ahora mismo en alguna multinacional seguro que sopesan mandarle una oferta para un futuro disco, ya no como Rayden pero sí como David. ¿O hubo ya esa llamada?

No, pero tengo la suerte de que giro con mis amigos, Mi dj, que es teclista, es mi socio, y somos amigos desde los 12 años, y con el miembro de la banda con el que menos tiempo llevo suma ya ocho años con nosotros, y soy de las personas que consideran que, a partir de los 10 años, ya no son amigos son familia. Y si hay alguna forma en la que pueda tocar con ellos en una banda donde yo no sea la voz principal y sea una de las voces, como en Gorillaz, ahí sí que estaría porque me quitaría el foco de Rayden para expresarme con nuevas formas de entender la música, pero sería como un hobby junto a mis amigos, no como Rayden

¿Algo como The Guapos, el grupo donde Leiva toca la batería?

Algo así. Cualquier excusa para juntarme con mis amigos sería bienvenida pero, de momento, no lo veo.

No esconde sus opiniones políticas, ¿cree que nos vamos acercando al entorno anglosajón donde hay artistas que opinan, otros no... y punto?

Todavía hay mucho miedo, incluso creo que hay miedos renovados porque hay muchas personas que se callan porque piensan que van a comer frío, pero yo considero que siempre he tenido la espalda ancha y que si tenía algo que decir o algo donde aparecer, lo hacía. Y es raro porque incluso había voces que, cuando hacía según qué cosas o colaboraba con cierta punta de lanza conocida del rock o del pop, o aparecía en programas como Operación Triunfo o el Benidorm Fest o hacía ciertas otras cosas, era como: ‘Te has vendido’, pero cuando me mostraba y defendía más causas y hacía más por labores sociales que a lo mejor otros artistas que estaban más aferrados a la ortodoxia y a la pureza, ahí siempre he descolocado. Y eso me ha permitido que luego no me haya pasado factura. Siempre he sido una persona muy crítica pero soy elegante diciendo las cosas. Si me preguntan, yo digo las cosas tal como son. Entonces, es raro porque no he pagado peaje, si es cierto que si me hubiese callado, dentro de esa equidistancia, seguro que llegaría a más público pero en el momento en que te posicionas, al público al que le llegas lo haces con más fuerza porque ven que eres una persona que siente, padece, respire y caga, pero hay una puerta que se cierra, incluso que cierras tú. Soy de los pocos casos donde el artista ha censurado a un ayuntamiento y no al revés.

Dos finales. ¿Qué cuatro temas de Rayden metería en un EP de vinilo? Y... ¿a quienes llevaría para un festival con cartel de amistades?

En la cara A: Haz de luz y Multiverso. Y en la B: La mujer cactus y el hombre globo e Imperdible. Yal festival llevaría a gente con la que he colaborado: Tanxugueiras, Leiva, Sidecars, Tarque, Iván Ferreiro, Rozalén, Travis Birds... Del ayer, a Nino Bravo, mi gran espina, y menos mal que dejo la música porque tendría verdaderas tentaciones de coquetear con la Inteligencia Artificial para hacer algo con él.