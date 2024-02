Os socialistas de Santiago reclaman melloras no asfaltado de Rial de Conxo

O voceiro do Partido Socialista de Compostela, Gonzalo Muíños, levará ao Pleno do 29 de febreiro a solicitude de melloras na iluminación e no asfaltado de Rial de Conxo, onde actualmente denuncia a existencia de “fochancas”.

Gonzalo Muíños aclarou que a resolución desta situación está en botar man do contrato de mantemento de espazos públicos que puxo en marcha o PSOE no anterior mandato municipal. “Non se entende por que non se realizou aínda” dita solicitude, denunciaba Muíños logo de manter un encontro coa veciñanza da zona.

O edil socialista demanda tamén que o executivo local instale “varias luminarias para poder transitar con seguridade”. Insiste en que non se trata dunha gran inversión, e que incluso puidera incluírse tamén dentro do propio contrato de iluminación que tamén os socialistas puxeron en marcha a finais do pasado mandato para proceder á renovación de todas as luminarias de Santiago: “ademais da renovación de todos os farois, había un retén de varias luminarias a maiores para ampliar a zonas con necesidade, como é o caso” afirma Muíños.