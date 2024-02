Santiago se conjura para impulsar un empleo de calidad, sostenible e inclusivo

Con un horizonte de aquí al final de la legislatura, el V Pacto polo Emprego se propone impulsar "a creación dun emprego de calidade, fomentar o emprendimento sostible e inclusivo, e promocionar o talento e mellorar a competitividade das nosas empresas", en palabras del concejal de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude en funcións, Xan Duro.

En un acto en el Concello en el que estuvo arropado por representantes de la Universidade de Santiago, la Cámara de Comercio, UXT, CCOO, la Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, la Asociación Hostelería Compostela, Hostalaría.gal y la Asociación Plataforma polo Emprego, destacó las cuatro líneas estratégicas en las que se centra el documento y que pasan por "o apoio ás persoas na búsqueda e mellora do seu emprego, impulsar o desenvolvemento económico, así como a transición do modelo produtivo cara a unha maior sostibilidade e fortalecer o traballo en rede dos axentes públicos e privados que estamos na mesa".

Recordó que desde el año 2006 en el que se firmó el primer pacto han cambiado muchas cosas en relación con el mercado laboral, algo que se recoge en este nuevo acuerdo, que pone el acento en cuestiones como la conciliación, la igualdad y la sostenibilidad, así como la economía verde y social.

Las 78 metas a alcanzar que se marcan en esta hora de ruta se pueden consultar en la web pactoempregosantiago.org