La ANPA del colegio Apóstolo Santiago se suma a la petición de dejar E-dixgal y volver al libro clásico

La Asociación de Nais de Pais de Alumnos del CEIP Apóstolo Santiago de la capital gallega ha puesto en marcha un grupo de trabajo de cara a estudiar la incidencia del programa de libro digital E-dixgal en el alumnado, partiendo de la base de que se ha percibido una pérdida de capacidades en los estudiantes a raíz de la implantación de este sistema en los cursos de 5º y 6º de Primaria por parte de la Consellería de Educación. Lara Rozados, secretaria del ANPA, explica en conversación con EL CORREO que “hai unha inquedanza desde hai máis dun ano que non só se transmite en todas as asembleas da asociación de pais e nais, senón que tamén se trasladou varias veces no Consello Escolar”. Las familias consideran que “ata o de agora non se fixo unha avaliación dos resultados de traballar con E-dixgal”, por lo que ellas mismas han decidido dar el paso de constituir un grupo de trabajo para estudiar la situación del alumnado que participa en el programa. “Este curso cambio a xunta directiva do centro e o novo director comprometeuse a facer unha revisión do programa”, explica Rozado, al tiempo que añade que el grupo de trabajo ya no solo analizará las consecuencias del programa del libro digital sino también el uso de pantallas como recurso de entretenimiento o didáctico en el centro.

“Mantivemos un encontro co novo director e o que nos traslada é que por parte do profesorado non hai un uso abusivo destas ferramentas; e que as pantallas da biblioteca, por exemplo, están vixiadas durante os recreos para comprobar o uso que se fai da internet”, indica la secretaria del ANPA, que advierte de los riesgos de que “ao alumnado de Primaria se lle dean estas ferramentas sen que antes teñan as destrezas e as competencias necesarias para utilizalas”.

Por eso el ANPA considera que antes de lanzarse al mundo digital es necesario que se forme a los pequeños para que aprendan a hacer un uso de responsable de todo lo que tenga que ver con pantallas o esté conectado a la red. “Agora ao que se limitan os alumnos cando se lles encarga un traballo e a poñer o tema en Google e a copiar e pegar o primeiro que lles aparece na Wikipedia. Entendemos que non se trata disto”, señala. Lara Rozados sostiene que una “maioría abrumadora” de los miembros del ANPA apuesta por la eliminación de E-dixgal y la recuperación del libro de texto tradicional. El grupo de trabajo está profundizando en el tema y ya ha lanzado una encuesta que han contestado varios padres y madres al respecto. A las familias les preocupa, sobre todo, los problemas oculares que puede ocasionar el uso excesivo de las pantallas, los problemas de concentración, gramaticales o de caligrafía que surgen a raíz del programa del libro digital.

El director del CEIP Apóstolo Santiago, consultado por este periódico, se limitó a señalar que “estase a traballar neste asunto e estamos pendentes dos resultados do traballo que está a facer a ANPA”. En todo caso, remarcó que por el momento “non hai unha decisión tomada”.

Lo cierto es que este colegio público no es el primero de la capital gallega donde surgen discrepancias sobre la efectividad del programa E-dixgal. Como ya adelantó este diario, un total de 66 padres y madres presentaron un escrito ante la directiva del CEIP López Ferreiro en el que solicitan que a partir del próximo curso se prescinda del programa educativo de libro digital E-dixgal y se recuperen los libros de texto tradicionales de papel en 5º y 6º de Primaria. Natalia, una de las madres firmantes del documento, iniciativa que surgió por parte de un grupo de padres de la mano con el ANPA, señalaba que uno de los motivos que les llevó a emprender esta acción es su “preocupación” por el “uso excesivo de pantallas das nosas fillas e fillos”, puesto que en los mencionados cursos académicos “ofrécese un ensino completamente dixital, sen o uso de libros de texto en papel”.

Esto supone, según los padres firmantes de la solicitud, “un mínimo de 5 horas diarias de uso de pantallas no centro, ao que hai que engadir as horas dedicadas a estudar e facer deberes na casa”. Sostienen que este excesivo uso de pantallas conlleva un “empeoramento da comprensión lectora e da escritura e déficits na capacidade de comprensión e expresión”; puesto que aseguran que “abandonar a escritura manuscrita dificulta tarefas do cerebro como a aprendizaxe de palabras, desenvolvemento espacial, funcións mnésicas ou a ortografía”.

Los usuarios del CEIP López Ferreiro de Santiago que demandan la vuelta a los libros tradicionales recuerdan que la Asociación Española de Pediatría “recomenda que a infancia non estea conectada a pantallas máis de dúas horas diarias”, ya que un cerebro sobreexpuesto “perde a capacidade de atención e concentración”. Pero no solo les preocupa que sus hijos e hijas pierdan facultades para la concentración por el uso excesivo del libro digital —pantalla de una tablet—, sino que también temen que provoque problemas de sueño.

Natalia explicaba que ya son muchos los chavales que piden la impresión de apuntes por la dificultad que supone estudiar sobre una pantalla. Con esta iniciativa se pretende que el centro sea consciente del malestar de un grupo de 66 padres y madres que en algún caso tienen más de un hijo matriculado en el centro compostelano. “O ideal sería que se convocase unha reunión de todos os usuarios do centro e que se decidise entre todos se se mantén E-dixgal en 5º e 6º de Primaria ou se se volve ao libro tradicional de papel”, señalaba esta madre, que fue una de las que se encargaron de recoger las firmas.

En el CEIP das Fontiñas también han empezado a surgir dudas sobre la efectividad y las consecuencias reales del programa E-dixgal. De hecho, el ANPA organizó la semana pasada una charla bajo el título As pantallas a debate: o papel do e-dixgal no desenvolvemento das competencias do alumnado, en la que se abordaron los pros y contras de esta plataforma y su incidencia en el aprendizaje del alumnado y en el desarrollo de la competencia digital.