Un total de 66 padres y madres de alumnos del CEIP López Ferreiro presentaron este viernes un escrito ante la directiva del centro escolar compostelano en el que solicitan que a partir del próximo curso se prescinda del programa educativo de libro digital E-Dixgal y se recuperen los libros de texto tradicionales de papel en 5º y 6º de Primaria. Natalia, una de las madres firmantes del documento, iniciativa que surgió por parte de un grupo de padres de la mano con el ANPA, señala que uno de los motivos que les lleva a emprender esta acción es su “preocupación” por el “uso excesivo de pantallas das nosas fillas e fillos”, puesto que en los mencionados cursos académicos “ofrécese un ensino completamente dixital, sen o uso de libros de texto en papel”.

Esto supone, según los padres firmantes de la solicitud, “un mínimo de 5 horas diarias de uso de pantallas no centro, ao que hai que engadir as horas dedicadas a estudar e facer deberes na casa”. Sostienen que este excesivo uso de pantallas conlleva un “empeoramento da comprensión lectora e da escritura e déficits na capacidade de comprensión e expresión”; puesto que aseguran que “abandonar a escritura manuscrita dificulta tarefas do cerebro como a aprendizaxe de palabras, desenvolvemento espacial, funcións mnésicas ou a ortografía”.

Los usuarios del CEIP López Ferreiro de Santiago que demandan la vuelta a los libros tradicionales recuerdan que la Asociación Española de Pediatría “recomenda que a infancia non estea conectada a pantallas máis de dúas horas diarias”, ya que un cerebro sobreexpuesto “perde a capacidade de atención e concentración”. Pero no solo les preocupa que sus hijos e hijas pierdan facultades para la concentración por el uso excesivo del libro digital —leáse pantalla de una tablet—, sino que también temen que provoque problemas de sueño.

Quienes firman la petición indican que la Academia Estadounidense de Pediatría considera que “a exposición e sensibilidade á luz das pantallas (maior en nenos que en adultos) altera o sono dos nosos fillos e fillas”. Con esto, apuntan que “nas épocas de exames, nas que estarán máis tempo conectados, van acentuarse os problemas de sono, coa conseguinte merma no aproveitamento escolar”.

También ponen sobre la mesa los problemas de visión que puede generar este programa educativo: “O Colexio Nacional de Ópticos-Optometristras advirte de que a sobreexposición ás pantallas aumenta o risco de sufrir miopía, fatiga ocular, dores de cabeza ou ollo seco, entre outros”. A la vez, remarcan la “incidencia na caída do cociente intelectual desta xeración de escolares, segundo o investigador do Instituto Nacional de Saúde francés M. Desmurguet”.

Por último también exponen “a perda de 11 puntos do alumnado sueco (altamente dixitalizado) no Informe PIRLS 2021”. Argumentan que “o Instituto médico universitario Karolinska concluíu que a suposición de que a dixitalización é beneficiosa para o ensino non se fundamenta en probas científicas e que as investigacións indican que ten importantes consecuencias negativas para a adquisición de coñecementos por parte do alumnado”.

Natalia explica que ya son muchos los chavales que piden la impresión de apuntes por la dificultad que supone estudiar sobre una pantalla. Con esta iniciativa se pretende que el centro sea consciente del malestar de un grupo de 66 padres y madres que en algún caso tienen más de un hijo matriculado en el centro compostelano. “O ideal sería que se convocase unha reunión de todos os usuarios do centro e que se decidise entre todos se se mantén E-Dixgal en 5º e 6º de Primaria ou se se volve ao libro tradicional de papel”, señala esta madre, que fue una de las que se encargaron de recoger las firmas.

Esther Martínez, la presidenta de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Santiago, admite en conversación con EL CORREO que existe un cierto descontento en otros centros educativos de la capital gallega con respecto al programa del libro digital, aunque no le consta que ningún otro colegio, salvo el CEIP López Ferreiro, haya impulsado una iniciativa para abandonar directamente E-Dixgal. “Hai centros e ANPAS preocupados por este tema, pero non me consta que ningún outro queira botalo abaixo”, manifiesta Martínez, antes de detallar varios problemas sobre el sistema del libro digital: “A nivel práctico ten un inconvinte de consideración que xa lle trasladamos á Consellería de Educación: unha vez que un centro se acolle a E-Dixgal, os alumnos xa non teñen dereito a acceder a axudas para libros de texto”.

La Federación de Anpas señala que estos supone un grave problema para muchas familias, puesto que “na maioría dos centros que implantan E-Dixgal non todas as materias se imparten mediante o libro dixital, senón que algúns mestres consideran necesario o uso do libro de papel, polo que hai que mercalo. O custo téñeno que asumir directamente as familias, posto que aínda que teñen dereito a axudas para meterial escolar non o teñen para os libros polo feito de ter establecido E-Dixgal”.

En cuanto al debate sobre los perjuicios directos que puede tener este sistema de libro electrónico sobre la salud o las capacidades de los alumnos, Martínez sostiene que “depende en parte do uso que se faga desta modalidade: que se faga uso do libro electrónico non quere dicir que os alumnos teñen que estar oito horas diante dunha pantalla. O que se debe pretender é facer un bo uso de E-Dixgal, é dicir, equilibrado”. No obstante, reconoce que “desde o punto de vista pedagóxico trátase dun debate complexo e que precisa dunha reflexión ampla, porque é evidente que non hai unha satisfacción plena”.