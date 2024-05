Nomean a unha doutora do CHUS presidenta da Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía

Ana Faraldo García, otorrinolaringóloga da área sanitaria de Santiago, foi nomeada presidenta da Nova Xunta Directiva da Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía e Patoloxía Cérvico-Facial. As eleccións realizáronse entre o 26 e 28 de Abril en Braga, Portugal, durante o décimo Congreso Luso-Galaico de ORL, celebrado conxuntamente co 71º Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringoloxía e Ciruxía de Cabeça e Pescoço.

Destas eleccións, saíron elixidas Ana Faraldo García coma presidenta, e xunto a ela, presidirán Belén Huertas Pardo coma secretaria e Alicia Senio Vázquez coma tesoureira.

A doutora Ana Faraldo leva a Unidade de Otorrinolaringoloxía Pediátrica da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pero ademais diso tamén é docente e investigadora. Actualmente, é profesora asociada de Ciencias da Saúde en varias materias, dentro do Departamento de Ciruxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas, na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén imparte a súa faceta docente no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, facendo de titora docente de residentes da especialidade. Pero iso non é todo, ademais publicou artigos científicos en revistas con factor de impacto, así como libros, capítulos de lbros e relatorios referentes na práctica clínica diaria da especialidade.

Nun inicio, Ana Faraldo foi secretaria da Sociedade Galega de Otorrinolaringoloxía e Patoloxía Cérvico-Facial de 2012 a 2024. Agora, fronte esta nova xunta directiva, xa fixeron varias propostas, enfocándose principalmente na intercomunicación de centros e fomento da educación.

Por unha banda, esta nova directiva quere fomentar a interacción entre os distintos hospitais tanto galegos como portugueses a través de actividades científicas presenciais e telemáticas que traten diversos temas para mellorar a asistencia e manexo dos pacientes.

Por outra, no eido formativo, queren aumentar o uso de plataformas dixitais a nivel formativo, para favorecer a relación entre os socios, así como para divulgacións científicas e dar apoio a todos os socios, en especial aos máis novos, tamén tanto a nivel formativo como de investigación e divulgación.

En último lugar, queren manter e potenciar o Acta de Otorrinolaringolóxia Galega, unha revista electrónica galega de divulgación científica, así como as Ponencias da SGORL-PCF, xa que as consideran de gran utilidade para todos os profesionais da especialidade, así como para os de outros especialidades como Pediatras e Médicos de Familia.