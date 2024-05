Los vecinos de Lavacolla quieren votar el Plan Especial do Camiño que aún negocian con Raxoi

Los vecinos de Lavacolla se proponen votar en asamblea si aceptan o no el contenido del Plan Especial do Camiño que finalmente salga de los encuentros que a lo largo de los últimos meses llevan manteniendo con el gobierno municipal para conseguir que recoja algunas de las alegaciones presentadas por un colectivo al que se han adherido más de 160 firmantes. El plan condiciona la concesión de cualquier licencia de obra en el trazado por el que discurre el Camino Francés entre el núcleo urbano de la capital gallega y el colindante Concello de O Pino.

En conversación con EL CORREO GALLEGO José Manuel Neira, miembro de la comisión de afectados, indica que “levamos case un ano con este tema co novo equipo municipal e queremos ir a unha asamblea xeral na que se expoña a situación na que estabamos ao principio e na que se está agora, e o que se pode mellorar, e preguntar aos veciños se se quere o plan ou non”. De salir la opción del no, aventura que entonces habría que empezar de nuevo con un texto sobre el que afirma que también se han interesado vecinos de otras parroquias como Bando o San Lázaro, puesto que “houbo unha falta de información total sobre en que consistía este plan, en que nos afectaba á veciñanza”.

Acercamiento de posturas

No obstante, avanza que ha habido un acercamiento de posturas en los encuentros llevados a cabo hasta ahora desde el pasado mes de julio y que hoy jueves volverán a reunirse con miembros del gobierno municipal para seguir avanzando, y añade que también han solicitado una reunión con responsables de Patrimonio de la Xunta, si bien “os cambios que houbo tanto na Consellería de Cultura como en Patrimonio atrasárona un pouco, pero estamos pendentes dela porque entendemos que son a terceira pata da mesa, unha das máis importantes en responsabilidades de patrimonio”.

El contenido del plan especial fue presentado por el anterior gobierno municipal, el del socialista Xosé Sánchez Bugallo, y el colectivo vecinal de Lavacolla se ha mostrado siempre muy en contra. Entre los motivos para su rechazo, José Manuel Neira recuerda que “nunca foi consensuado coa veciñanza, é moi agresivo para os residentes e foi elaborado polo Consorcio de Santiago pensando só nos peregrinos, sen ter en conta os intereses reais da veciñanza”.

Incide en que aunque el Camino existe desde hace mucho tiempo, “agora está masificado e necesita cada vez máis servizos, que non temos porque ninguén pensa en toda esa xente que pasa polos nosos núcleos rurais ás dúas ou ás tres da mañá, montando bulla desde moi cedo, e hai que intentar modificalo para que todo o mundo poida convivir”.

“Non hai papeleiras nin sequera baños portátiles que poderían poñerse nas épocas nas que pasan miles e miles de persoas polo Camiño Francés, só se acordan dos peregrinos a nivel económico, polo diñeiro que deixan en Santiago”, apunta.

Sentimiento de "abandono" de la parroquia

Tras subrayar que en ningún caso están en contra del cuidado del patrimonio, sino más bien al contrario, insiste en que “era un plan demasiado agresivo para a parroquia cando as inversións directas nela eran mínimas, e sentímonos abandonados e enfadados por varios temas que nos afectaban directamente e que non repercutían en Lavacolla”, y pone como ejemplo el hecho de que el aeropuerto “si afecta en beneficios a nivel de impostos para o Concello, pero estes non se ven na nosa parroquia”.

Denuncia José Manuel Neira que en pleno siglo XXI “non contamos cos servizos principais de abastecemento nin de saneamento, e a única reglamentación que sacan é para pensar nos que veñen de visita, pero nunca para a veciñanza”.

Convencido de que es imprescindible que ambas necesidades se conjuguen de la forma más adecuada, admite que el recorrido del Camino que cubren los peregrinos no se va a cambiar, pero sí que “hai que buscar vías de evacuación para que os veciños poidan saír porque temos problemas para movernos cos coches ou cos tractores, xa que son núcleos rurais que están vertebrados polo Camiño”.

Seguir avanzando

Esperanzado de que en la reunión de este jueves en Raxoi se puedan seguir dando avances hacia la toma en consideración de las demandas del colectivo de afectados del que forma parte, recuerda que ya con el anterior gobierno municipal durante un pleno la hoy alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, “dixo que había que parar ese plan e facer un novo consensuado porque non valía con arranxar catro o cinco puntos”.

No obstante, y pese a que entiende que en este momento es difícil pensar en un plan nuevo porque ya se ha invertido mucho tiempo y dinero en él, sí está convencido de que “hai interese por parte do equipo de goberno de intentar buscar unha solución a ese abandono tan grande, empezando polos servizos fundamentais para a parroquia como o alumeado, o saneamento e o abastecemento de auga antes de empezar coas limitacións”.

Servicios básicos en las zonas del rural de los que señala que los políticos únicamente hablan “cando hai eleccións porque despois ninguén volve falar do rural, os intereses concéntranse noutros lados”.

En este momento, cree que “os compromisos que adquira o Concello son moi importantes para nós, non só sobre o propio plan senón sobre os servizos que reclamamos porque a xente está moi cansa e síntese abandonada”, y considera que se están dando los pasos adecuados para poder llegar a un entendimiento entre las partes.

Restricciones a las viviendas

También pone sobre la mesa las restricciones impuestas a las viviendas que forman parte de toda esa área, puesto que tal y como indica “non se pode dicir que o que non nos gusta o derribamos sen máis, xa que estamos falando de núcleos rurais e de construcións en moitos casos moi antigas, de alpendres ou pendellos como sucede en toda Galicia”, con respecto a los que aboga por impulsar ayudas para mejorar ese entorno en vez de decidir destruir lo que hay en él sin más. Sólo en extensión de terreno, cifra en “máis de 450 hectáreas incluidas dentro da protección do Plan Especial do Camiño, unha barbaridade”, e insiste en que si se aboga por una protección especial por ejemplo para los hórreos existentes, es preciso “que a administración impulse unha liña de axudas porque hoxe en día acondicionar un hórreo pode costar doce mil euros e é imposible levalo adiante para o propietario se non ten esas axudas”. “Habería que contar con un plan de axudas con áreas de rehabilitación integral”, añade.

José Manuel Neira asegura que si hasta el momento para una edificación la altura máxima estaba estipulada en siete metros, el plan especial lo deja en sólo seis, y muestra con ello la dificultad que tienen los vecinos para saber a qué atenerse si deciden iniciar una obra en esa zona, ya que se les “pide que se cingan a un plan que aínda non se aprobou, que poida que se cambie e que mesmo non salga adiante”.

Desde el Concello, preguntados sobre el contenido de la reunión de este jueves, únicamente se indica que ha habido avances y que se seguirá informando a los vecinos.

