La mejor escape room de Galicia está en Santiago: es inmersiva y tiene cinco posibles finales

Las escape room no pasan de moda. De hecho, muchos la consideran como una nueva modalidad de turismo que no deja de ganar adeptos. No es para menos. Y Santiago no es la excepción.

Las salas de escapismo cuentan con un mecanismo sencillo pero cautivador: cada espacio cerrado está diseñado hasta el mínimo detalle con una ambientación específica y con el gran desafío de lograr salir antes de que se acabe el tiempo.

Para ello, los participantes deben ayudarse de todo su ingenio e intuición para descifrar la sucesión de acertijos y de pistas que les permitirá salir y ganar el juego.

Debido a su gran popularidad, la oferta de escape room es cada vez mayor, con salas de escapismo con caracterizaciones que van más allá de lo inimaginable y que ofrecen una experiencia de ocio inolvidable.

En la capital gallega se pueden encontrar tres escape room que ofrecen más de una aventura de escapismo. De ellas, una se ha colado en la lista de los mejores de Galicia según la comunidad especializada en esta materia 10 Escapes.

Experimento Clandestino

The Paradox Room es la escape room de Santiago que ha logrado posicionarse como la mejor de Galicia con su juego Experimento Clandestino.

Con cinco posibles finales, solo al elegir uno de ellos los participantes conseguirán salir de la sala con éxito. A diferencia de otras salas, la duración total dependerá de cómo jueguen los jugadores. Así, "durará más cuanto mejor juguéis", explica la web de la escape room.

El juego, englobado dentro de la tipología de escape room inmersivo, está disponible en tres niveles de intensidad, que podrán regularse al realizar la reserva.

Asimismo, desde la web advierten que durante la experiencia habrá "momentos de tensión" que podrían dar miedo. Y tú, ¿aceptas el desafío?

The Paradox Room, situada en el Centro Comercial Área Central, ofrece junto a esta experiencia otras dos salas de escape: La Corporación Pineapple y El Marqués. También dispone de una sala para los más pequeños de la casa y diferentes enigmas para jugar desde casa vía online.

Completan el top 3 de mejores salas de escapismo gallegas dos juegos de la viguesa The Wicca Games: La cabaña de la bruja y Ladrones del grimorio.