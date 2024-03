Plantación de 5 ginkgo biloba para celebrar en Santiago o Día dos Bosques

O Concello de Santiago celebrou o Día Internacional dos Bosques e o Día da Poesía, unidos no Xardín das Pedras que Falan, no Pazo de Fonseca, acompañando o alumnado do colexio Raíña Fabiola na plantación de cinco ginkgo biloba, que acompañarán neste xardín -que conta cunha ampla representación de poetas- o ginkgo xa plantado no século XIX.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicou que esta experiencia “educativa, ecoloxista e formativa” busca amosar “a importancia do coidado da natureza, para fomentar a plantación de árbores, necesarias na loita contra a emerxencia climática, para regular a temperatura e reducir o quecemento global”.

Ademais, Sanmartín anunciou que o Concello vén de poñer en marcha un contador de árbores ao que se pode acceder desde a web municipal e onde figuran os exemplares xeorreferenciados neste momento e no que se inscribirán as árbores que planten a partir de agora, para que alí figure esta contribución coa natureza e cos retos da emerxencia climática.