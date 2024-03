O PP de Santiago insiste na necesidade dunha plataforma dixital que conecte consumidor e negocio local

O PP compostelán insistía este sábado na necesidade de “establecer novas ferramentas que axuden” no avance tecnolóxico do comercio local, tal e como a edil Olaya Otero solicitou no Pleno municipal celebrado en Raxoi o mércores a través dunha moción que foi desestimada coas abstencións de PSOE, BNG e CA.

A concelleira e a súa formación insisten en que “a Administración local lidere a transformación do desafío dixital”, e para isto propoñen “a creación dunha plataforma que conecte os consumidores de Santiago cos negocios asentados no Concello”.

Segundo o PP, con esta aplicación estaríase a crear “unha oportunidade que facilitase a convivencia entre as compras físicas e en liña, máis alá do proxecto Commarket da Praza de Abastos”.

Un proxecto este último, para a compra a distancia de produto fresco, que defendía a concelleira de Promoción económica, María Rozas, “porque ten un estudo de viabilidade”, mentres lle apuña a Otero que determinadas propostas “poden parecer interesantes pero se rascamos nelas son o anuncio dun fracaso”.

Neste sentido Rozas fixo referencia a proxectos de Marketplace implantados durante a pandemia que, na maior parte dos casos, non conseguiron seguir operativos dous anos despois.