El mal tiempo decanta la balanza hacia planes a cubierto: plazas agotadas para la Catedral de Santiago

Con la Semana Santa se multiplican los planes para que visitantes y gallegos dediquen estos días de descanso a conocer distintos puntos de Galicia. Sin embargo, el frío y la lluvia que está marcando esta festividad han decantado la balanza por aquellas a cubierto, en detrimento de los planes al aire libre. Aquellos que han optado por Santiago de Compostela para estos días de ocio se han decantado, especialmente, por las actividades complementarias a la visita a la Catedral, de acceso libre. En concreto se completaron todos los pases para ver el Pórtico de la Gloria el viernes y prácticamente todos los del Jueves Santo y el sábado.

La visita a las cubiertas de la Catedral y la carraca, que solo suena durante estos días de Semana Santa, se han llenado también todo el viernes y el sábado, y prácticamente el jueves. Sin embargo, sí quedan algunas para el domingo.

Entre las visitas turísticas en Galicia para las que es necesario sacar 'entrada' destacan, tradicionalmente, dos espacios: las Illas Atlánticas y la Praia das Catedrais, cuyo valor natural ha llevado en los últimos años a poner una cuota máxima de visitantes que pueden acceder en temporada alta, y a completarlo cuando acompaña el sol.

La Semana Santa es, precisamente, el primer periodo del año en el que se activa la solicitud de autorización para visitar cualquiera de estos dos lugares --también vigente en verano--, un proceso que es gratuito, pero sin el que no se pueden visitar ni las Illas Atlánticas --es obligatorio antes de comprar pasaje en una naviera-- ni el arenal más célebre de Ribadeo. Sin embargo, esta Semana Santa pasada por agua y frío ha tenido su repercusión en las solicitudes de acceso, dado que no se han llenado, ni en el caso de Cíes y Ons ni en el de la Praia das Catedrais. Además, el temporal obligó a suspender los viajes de las navieras a las Illas Atlánticas tanto el miércoles como el jueves.

Según se refleja en la web de la Xunta, los pases tanto para viajar a las Illas Atlánticas como para As Catedrais no se agotaron estos días. Las reservas de miércoles y jueves, canceladas, pueden moverse de día, dado que el cupo para el fin de semana tampoco está lleno. La mayor afluencia de visitantes prevista es el sábado.

Los datos de la Xunta hablaban el lunes de 5.400 reservas para visitar Cíes, donde pueden acceder 1.800 personas cada día y 600 pueden pernoctar. Asimismo, el martes había 13.700 reservas para bajar a As Catedrais, aunque con la idea de llegar a las 20.000 del año pasado. En la otra cara de la moneda, otra de las atracciones de la Mariña Lucense, el área natural de Fuciño do Porco, en O Vicedo, no podrá recibir visitas esta Semana Santa, dando que se encuentra cerrado desde el pasado mes de noviembre por desprendimientos.

Meirás o Cova do Rei Cintolo, llenos

En contraposición, sí hay recursos turísticos que han colgado el cartel de completo para estos días festivos. Sin salir de la provincia de Lugo, la cueva natural más grande de Galicia, la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo, es visitable desde inicios de este mes de marzo, cuando se abrió la nueva temporada de rutas guiadas. Sin embargo, las solicitudes para esta Semana Santa han sido muy altas, por lo que ha sido muy complicado conseguir una plaza para Jueves o Viernes Santo.

Saltando hasta A Coruña, concretamente a Sada, uno de los lugares más solicitados por foráneos y gallegos es el Pazo de Meirás, cuyos pases de visita están completamente llenos para este fin de semana --y quedan pocos para los próximos--. Se trata únicamente de dos turnos el sábado y otros dos el domingo, con un máximo de 20 personas, que habitualmente cuelgan el cartel de 'completo'.

En el caso de A Coruña, los numerosos turnos existentes permiten entrar sin problemas en la Torre de Hércules, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, pero cuidado con el horario, dado que bastantes --se pueden comprar online con tres días de antelación-- ya están completos.

Catamaranes

Otra de las atracciones más recurridas para Semana Santa son los catamaranes por la Ribeira Sacra, aunque en este caso las reservas se han visto también afectadas por el mal tiempo. Aún así, los catamaranes de la Diputación de Lugo han llenado prácticamente todas las salidas para el Viernes Santo, con una ocupación también alta el sábado. En la misma línea, las rutas que parten de Santo Estevo de Ribas de Sil salieron prácticamente llenas el viernes y están parcialmente agotadas el sábado.