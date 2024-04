"Es inviable seguir así": alerta de los trabajadores del refugio de Bando tras un informe demoledor

Un demoledor informe elaborado por la veterinaria del refugio de Bando, fechado en octubre de 2023 y conocido a principios de este año, volvía a poner el foco sobre la situación en la que se encuentran los animales acogidos. Hacinamiento de perros y gatos, peleas, algunas con resultado de muerte, incapacidad de proporcionar la atención médica y quirúrgica necesaria o dificultades para mantener la limpieza y la desparasitación son algunas de las deficiencias que se recogían. Los voluntarios del refugio dieron la voz de alarma días antes de conocer el escrito a través de una petición en la plataforma change.org, en la que reclaman soluciones para mejorar las condiciones y garantizar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. El apoyo supera las diez mil firmas, mientras que los trabajadores indican que están “sobrecargados” y también urgen que se tomen medidas.

Entre los planes a corto plazo del grupo de voluntarios que promueve la iniciativa, está trasladarla al patronato de la fundación que gestiona el refugio a su presidenta, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y “a todos os que lles compete solucionar a situación”, según explica a este diario una de las promotoras. Así, el colectivo señala que estudia la mejor manera de trasladarla, aunque seguramente lo hará a través del registro municipal.

De este modo, los voluntarios inciden en que “non se cumpre a Lei de Benestar Animal. O informe da veterinaria demostra que non están facendo nada para mellorar as cousas. Continuamente hai pelexas, cans mordidos e mortes. O centro non funciona ben e non se promoven as acollidas”.

Más animales, mismo personal

Por su parte, los trabajadores lamentan que “estamos desbordados”. Según señala la delegada sindical, Marta Segade, “están sobrecargados de trabajo todos los puestos”. El refugio cuenta con cinco cuidadores, una veterinaria, una administrativa y la directora. Desde el punto de vista de Segade, es necesario “invertir más, hay que aumentar el personal y ampliar las instalaciones. Aquí estamos el mismo personal desde hace 18 años y hubo un aumento de los animales al convertirlo en un refugio para otros concellos. Es inviable seguir así”.

Aunque Segade señala que “la situación de los animales ha mejorado un poco”, considera que “si no se amplían las instalaciones no va a mejorar más. El ritmo de llegada de los animales sigue siendo alto”. Los voluntarios también citan esta ampliación de la zona geográfica que abarca el refugio sin aumentar el personal y el espacio como una de las deficiencias que deben ser atendidas. “Non pode ser que metan animais de tantos concellos sen ampliar o espazo. Os animais non poden protestar, pero nós si porque vemos que é inxusto”, destacan.

Alertado por las cifras y las malas condiciones de los animales, el Concello realizó obras por importe de 40.000 euros durante el mes de enero para acometer diferentes mejoras en el refugio, pero el voluntariado las ve insuficientes. “Aparte de ser escasas, foron malas porque xa hai cousas rotas. Orzamentos que chegan tarde porque son do 2021, e obras que para nada melloran a situación”, lamentan. Raxoi también anunció gestiones en las que sigue trabajando para aumentar la implicación de los concellos que integran el refugio y para buscar la colaboración de otras entidades y empresas del sector.

La directora del refugio, Olalla García, comparte la necesidad de invertir más y ampliar las instalaciones, pero considera que “tampouco é cuestión de crear refuxios enormes e de enchelos de animais, o que hai que facer é loitar contra o abandono”. Así, incide en la importancia de promover campañas informativas y remarca que “hai que empezar a facer cumprir as leis”. Así, propone “facer campañas de información, e logo sancionar. As leis teñen que valer para algo”. Entre los voluntarios y los trabajadores, también recalcan la relevancia de este tipo de medidas. “Hay que poner multas para que la gente deje de abandonar”, sentencia Segade.

Muchos y mal repartidos

García señala que en Bando se acoge a unos 280 perros, mientras que la cifra de gatos se situaba en los 270 hace pocos meses. Tras un 2023 “bastante complicado”, este año han vuelto “á normalidade anterior”, lo que no signfica que la situación sea la deseable. La directora reconoce las deficiencias de tener a los perros “mal repartidos”, teniendo que compartir un canil cinco o seis, mientras que otros deben estar solos por sus problemas de convivencia con los demás. En el caso de los felinos, “estamos bastante ata arriba xa desde hai uns anos”.

García indica que “seguimos con máis animais dos que deberiamos ter”, pero sin alcanzar los niveles del 2023. “Por exemplo, nun mes de xuño, que normalmente é dos peores, se nos chegaban 69 animais, o ano pasado foron 169. Nunca se chega a cen entradas por mes, pero o ano pasado estivemos desde xuño ata outubro con máis de cen todos os meses”, destaca.

Este fenómeno lo achaca en parte a “toda a desinformación e os bulos que houbo” en torno a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. García sostiene que “a xente colleu medo e desfíxose dos animais en vez de legalizar a súa situación”. Además, incide en el incumplimiento por parte de muchos concellos al no disponer de servicio de recogida de animales, entre otros factores.

Más allá de las cuestiones normativas, García añade que “aparte de adoptar e de acoller, que é moi necesario, o importante é que a xente non abandone. Cando se faga cun animal, que o faga pensando en todas as consecuencias, porque é para toda a vida do animal. E por favor, que non críen de xeito indiscriminado porque non hai fogares responsables para todos os animais que nacen”.

