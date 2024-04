Pacientes del Clínico de Santiago denuncian que siguen sin fijarse citas de control en Oncología

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS insiste en denunciar que la situación en el servicio de Oncología de Santiago “está lonxe de estar solventada”, y subraya que pese a que se está comenzando a citar por las tardes, hay pacientes con un retraso en su revisión “de ata sete meses”, y añade que las citaciones en horario de tarde están siendo posibles gracias a las horas extra que realizan los médicos de forma voluntaria.

El colectivo subraya que “un gran número de pacientes aínda non foron citados e descoñecemos cando se normalizará a situación porque se segue a ocultar o número real de persoas afectadas”, y considera especialmente grave el hecho de que “as axendas do servizo de Oncoloxía seguen pechadas, polo que tras a consulta o que se lles transmite é que lles chegará unha mensaxe coa cita”.

Están faltando a la verdad

Tras considerar que se está faltando a la verdad cuando se argumenta que estos retrasos no afectan a pacientes en tratamiento activo, se apunta en cambio que son numerosos los que, una vez cumplidas sus sesiones de quimio o radioterapia, continúan con un tratamiento farmacológico que “debe ser supervisado polo oncólogo, cousa que non está a suceder”.

Además, denuncian que son numerosas las ocasiones en las que “non somos atendidos polo oncólogo fixado como responsable do seguimento da doenza e como persoal que debe garantir a subministración da información, o que é unha vulneración do establecido na Lei de Saúde de Galicia e na Lei básica reguladora da autonomía do paciente”.

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS incide en que se está haciendo caso omiso a los protocolos y al consenso científico que hay en estos casos, e incumpliendo “con absoluta desvergoña moral as normas que garanten a convivencia pacífica nunha sociedade democrática”, obligándose a los enfermos oncológicos a “ter que recorrer á presión pública para esixir que a administración sanitaria cumpra cas obrigas legais, clínicas e éticas”.

Falta de recursos

Por otra parte, exige también que desde las administraciones competentes se adopten las medidas estructurales necesarias para poner fin “á falta de recursos do servizo de Oncoloxía do CHUS”, y que quede sin efecto el sistema de buzón, “por ser contrario á legalidade vixente en materia de control da demanda de consultas externas, e que se restrablezcan os controis periódicos con cita prefixada en cada consulta, por canto a actual situación pon en risco a saúde dos pacientes”.

Ante lo que califican como “unha absoluta incapacidade e falla de compromiso para dar resposta adecuada ás incontables reclamacións presentadas polos pacientes” tanto por parte de la Gerencia del Área Sanitaria compostelana como del jefe de Oncología del CHUS, su exigencia como colectivo de que se restablezca la legalidad en el tratamiento a pacientes oncológicos será trasladada directamente a la Consellería de Sanidade, en una entrevista con el nuevo titular de esta cartera, Antonio Gómez Caamaño. E indican que se reservan también poner en marcha cualquier otra actuación para “restablecer o sistema de dereitos recoñecidos en materia sanitaria”.

Este mes se ha iniciado un programa de consultas de tarde reforzado

La Gerencia del CHUS recuerda que este mes el servicio de Oncología médica ha iniciado un programa de consultas de tardes reforzado, incrementando la actividad diaria y contribuyendo a reducir los retrasos en las revisiones de pacientes que terminaron su tratamiento, puesto que insiste en que los que siguen en tratamiento activo “non teñen nin tiveron demora”. Agradece el gran esfuerzo de los profesionales del servicio, que mantienen sin demoras la atención a nuevos enfermos diagnosticados cada año, y que cifra en más de 1.800 y 38.000 consultas anuales. Destaca también el trabajo en las consultas de revisión, “que medran cada ano grazas ao éxito terapéutico dos especialistas e á maior supervivencia dos doentes”. Desde el área sanitaria compostelana se subraya “a excelente calidade asistencial”. Admite que la capacidad asistencial se ha visto afectada en los últimos meses por la imposibilidad de dar cobertura a las ausencias al no haber oncólogos en las listas de contratación, por lo que “priorizouse o inicio de tratamento nos novos doentes e dos que están en tratamento activo”.