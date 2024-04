O debate sobre os fluxos turísticos: ao comercio compostelán preocúpanlle "as ocorrencias" do Goberno de Santiago

As concelleiras socialistas Mila Castro e Mercedes Rosón reuníronse o pasado martes co asociacionismo do comercio compostelán. Na reunión coas organizacións Compostela Monumental, Santiago Centro e Proxecto Em Rede, as edís do PSOE puideron percibir a preocupación do sector polo anuncio "ou ocorrencia" sobre a regulación dos fluxos turísticos na cidade anuniada días atrás pola concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, e a propia alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

O PSOE aféalle unha vez máis ao Goberno de Sanmartín que faga "anuncios" que son apenas titulares e dos que non dá explicacións, e puxeron o foco na importancia de querer "regular o tráfico de persoas no espazo público" nunha cidade que é destino de peregrinaxe. A edil Mila Castro asegurou que para os negocios locais "as persoas que nos visitan son parte importante dos seus ingresos" e preguntouse "como se vai facer?" o regulamento destes fluxos turísticos na cidade.

"Vanse limitar ao cumprimento estrito das ordenanzas municipais? Vaise incrementar a vixilancia e a seguridade? Vanse limitar o número de grupos ou o de persoas que conformen os grupos?". Castro pedía seriedade e transparencia por parte do Goberno de Sanmartín e buscando esta última anunciaba as preguntas do PSOE rexistradas para o pleno do 24 de abril e que formulará o concelleiro Sindo Guinarte. "Que expliquen medidas concretas sobre fluxos turísticos", remataba Mila Castro.

A concelleira compareceu no Pazo de Raxoi xunto á tamén edil socialista Mercedes Rosón, esta última pediu sobre esta cuestión "seriedade e non ocorrencias, que poden ter boa intención pero que confunden á cidadanía" e insistiu en que dende o Goberno bipartito se xoga coa "ambigüidade" indicando falta de "transparencia" e resumindo a acción do Goberno local nas últimas semanas como "unha espiral de anuncios, que dan a sensación de dinamismo pero que quedan tan só nunha sensación".

“Coincidimos coas asociacións de comerciantes en que este tipo de mensaxes confusas trasladan unha imaxe pouco positiva da nosa cidade” compartiu Rosón . Mila Castro animou a Sanmartín a establecer diálogo coa oposición e co tecido comercial da cidade neste asunto lembrando que "era o que ela pedía" cando estaba na oposición.