Santiago imita a Barcelona y San Sebastián: el Concello busca limitar los turistas en las zonas masificadas

Santiago sigue buscando la manera de que la llegada masiva de visitantes no acabe suponiendo un perjuicio en el desarrollo normal de la vida diaria de sus habitantes. Con el objetivo de asegurar una buena convivencia entre vecinos y turistas y garantizar el derecho al descanso de los primeros, así como el respeto al patrimonio, el Concello anunció ayer que estudia la fórmula para regular los flujos turísticos en las zonas más transitadas de la ciudad.

En esta línea, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, explicó que “igual que hai que traballar pola desestacionalización, hai que modificar os fluxos de circulación para que non haxa unha cantidade de xente moi grande só arredor de determinadas prazas e de determinados lugares”. La regidora señaló que “isto faise de moitas maneiras” y que el gobierno local estudia las diferentes ocpiones posibles en el ámbito del plan de sostenibilidad turística.

Medidas en otras ciudades

Sanmartín dejó claro que “en ningún caso estamos falando de cerrar o acceso nin de restrinxilo”, sino que “dentro das numerosas propostas que algunhas cidades están facendo, hai algunha sobre o número de persoas por grupo que poden estar xuntas en determinados lugares”. La alcaldesa se refirió así a las medidas adoptadas por urbes como San Sebastián o Barcelona, que limitaron el número máximo de integrantes por grupo en las visitas guiadas incluyendo un régimen sancionador en caso de incumplimientos.

En la ciudad condal se puso en marcha el año pasado con límite de 20 turistas por grupo en 12 lugares concretos, mientras que en la capital guipuzcoana la normativa entrará en vigor el próximo 10 de abril con una restricción de 25 personas por grupo. Además, en ambos casos se ha prohibido que los guías utilicen altavoces o cualquier tipo de megafonía para dar sus explicaciones, tratando de reducir así el ruido generado.

Estudio de las ordenanzas

Para acometer una regulación similar en Santiago, Sanmartín apuntó que “hai moitos temas que aparecen nas ordenanzas sobre ocupación de vía pública e estamos traballando para que se cumpran e, se é necesario, modificalas”. De este modo, añadió que “queremos que toda a marxe que nos ofrecen as ordenanzas se cumpran para garantir o descanso da veciñanza”.

El estudio y desarrollo del contenido la normativa municipal se está llevando a cabo entre las concellerías de Convivencia Cidadá y Turismo “de maneira intensiva”, con lo que “algunhas das fases” de las medidas que Raxoi tiene en mente implementar “probablemente cheguen para este verán, e outras non”.

Sanmartín remarcó que las fórmulas que están barajando siguen la línea marcada por el bipartito en materia turística, orientada a “conseguir que se conviva de maneira pacífica entre a xente que vive aquí e a que nos visita”.

"Hai que ofrecer que somos un concello moi diverso"

De manera inmediata, para garantizar ese derecho al descanso la alcaldesa aseguró que el gobierno local se centra en las medidas ya en vigor, como el código de buenas prácticas o la campaña Fráxil para que Santiago “sexa unha cidade sen ruídos excesivos e que a cantidade de xente que nos visita cada ano non interfira nas posibilidades de que a veciñanza teña un desenvolvemento normal da súa actividade diaria e haxa un respecto polo patrimonio”.

Además, la regidora incidió en que junto a la desestacionalización, el Concello seguirá buscando la manera de que la actividad turística no se concentre en las mismas zonas. “Nós queremos que a xente veña a Santiago non só a dar dúas ou tres voltas polas prazas arredor da Catedral”, subrayó. Para ello, indicó que “hai que ofrecer que somos un concello moi diverso e que as persoas que nos visitan poden facer moitas cousas, pernoctar máis tempo e integrarse máis na cidade”. La regidora concluyó que “cremos que é posible facelo, pero é un traballo que leva o seu tempo”.