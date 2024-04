El 'parche' de la fochanca viral de la Praza de Galicia no ha durado ni 48 horas

La gran fochanca ubicada en la entrada del parking de la Praza de Galicia, que este fin de semana se reparaba de urgencia tras hacerse viral después de alguien la señalizara con pintura verde advirtiendo a los conductores con un 'Ollo!!', no ha durado ni dos días. Este gran bache, formado durante los últimos meses del invierno a causa de los continuos temporales que han azotado Santiago de Compostela, se ha convertido en un dolor de cabeza para todos aquellos conductores que, a diario, hacen uso de este aparcamiento compostelano.

El gran socavón pone a prueba la pericia de los conductores que acceden al estacionamiento de la Praza de Galicia / ECG

Y es que el gran socavón, de un diámetro y profundidad considerables, está en una localización en la que es complicado apreciarlo. Al intenso tráfico que suele circular por la céntrica plaza santiaguesa, hay que unirle que la fochanca se sitúa justo en plena curva del comienzo de la rampa que da acceso al estacionamiento, con lo que la maniobra no se antoja fácil para todos aquellos que no quieren dañar sus neumáticos o suspensiones.

Este pasado domingo, la ya famosa fochanca, era reparada tras aparecer señalizada con pintura verde con un 'parche' que no ha durado ni 48 horas. En la tarde de este martes, de nuevo los conductores se volvían topar con la vía en un estado lamentable tras una actuación que quizá no haya sido la mejor. "Aquí lo que tienen es que levantar todo y repararlo bien. Este bache no se soluciona echando un poco de gravilla", comentaba un usuario tras la aparición de nuevo de la gran fochanca.

Raxoi retomará en breve el reasfaltado de la calles de Santiago

Después de que en los últimos días los vecinos de Santiago comenzaran a señalar 'fochancas' como la de la Praza de Galicia, este martes llegaba el anuncio del concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, del próximo reasfaltado de diferentes calles de Compostela con un presepuesto de 358.535 euros.

Domínguez explicó que las obras se corresponden con “lugares que se consideran de prioridade desde un punto de vista técnico, aínda que somos conscientes de que son moitos os viais que precisan tamén de asfaltado, sobre todo, despois deste inverno de chuvias intensas e continuadas”.

El concelleiro reconoció en rueda de prensa la urgencia de las actuaciones de reasfaltado que se van a realizar, ya que estaban previstas para el pasado otoño. En total, entre la partida destinada en 2023 -358.535 euros-, la cuantía para el mantenimiento de viales de 400.000 euros y otra cantidad igual que se asignará de los presupuestos de este año, el Concello destinará a estos arreglos algo menos de 1.200.000 euros, con los que se cubrirá la necesidad de poner a punto algunas das calles más deterioradas de la ciudad.

También se refirió a las actuaciones de reparación de fochancas realizadas en rúas como la de Lisboa, Viena, Berlín, Cruz de Gallaztegui, San Lázaro, Estadio de San Lázaro, Fernando Casas Novoa, Vite de Abaixo, travesa dos Cabalos, Cima da Eira, Conxo de arriba, Porto do Medio, Mallou de Abaixo, Anxo Casal y Pena María. Domínguez hablóa de parcheos de urgencia que se realizaron recientemente nas rúas da Presa, Burgo das Nacións, avenida de Barcelona, Aller Ulloa, Cancelas, praza de Galicia, Valiño, avenida de Castelao, vía Edison, Cierva, Costa Vella, Cruceiro da Coruña, vía Marconi, Tabaniscas, Tambre, Cañeira, Chaparra, avenida de Xoán XXIII, Pena Corveira, Muiña Mira, Porta do Camiño e Manuel María.

Por último, Domínguez adelantó que en las próximas semanas se realizarán obras de mantenimiento en Porta do Camiño, Rodas, praza de Galicia, Doutor Teixeiro, República Arxentina, As Cancelas, París, praza de España e Cruceiro da Coruña. O edil solicitó tras el anuncio “colaboración e paciencia” de los vecinos ante los cortes de tráfico que habrá que hacer para acometer unas obras que serán “relativamente rápidas”.