O Concello retoma o reasfaltado de oito rúas de Santiago previsto para o outono pasado

O edil de Obras, Xesús Domínguez, presentou na mañá deste martes o programa de asfaltado para a rehabilitación do firme de oito rúas de Santiago, para o que se dispón dun orzamento de 360.000 euros.

As actuacións desenvolveranse na rúa da Presa (na contorna de Lamas de Abade), no Campo de Santa Isabel, Vite de Abaixo, avenida do Burgo das Nacións -entre o Auditorio de Galicia e a facultade de Económicas-, a rúa Pilar Miró, a do Tambre e a das Casas da Hedra e Travesa da Hedra, ademais de San Caetano -entre as prazas da Paz e de España-.

En todos os casos se realizará limpeza dos bordos do viario, fresado, reposición do asfaltado e pintado, aínda que as actuacións non serán inminentes, xa que está pendente a sinatura do contrato, polo que o inicio das obras se producirá dentro dun mes ou mes e medio.

Xesús Domínguez informou sobre a reposición de redutores da velocidade nas rúas de Vite de Abaixo, Burgo das Nacións e Tambre. Así mesmo, repoñeranse tamén as canles para a recollida de augas pluviais no Campo de Santa Isabel e Pilar Miró.

Apenas 1.200 euros para o reasfaltado e rebacheado

Xesús Domínguez tamén recoñeceu en rolda de prensa a urxencia das actuacións de reasfaltado que se van acometer nos próximos meses, xa que estaban previstas para o pasado outono. En total, entre a partida destinada en 2023 -360.000 euros-, a contía para mantemento de viais de 400.000 e outros tantos que se asignarán dos orzamentos deste ano o Concello destinará a estes arranxos algo menos de 1.200.000 euros a posta a punto das rúas máis deterioradas da cidade.

O edil de Obras facía referencia ao prexuízo que causa a meteoroloxía sobre os pavimentos, alegando a elevada pluviosidade dos últimos meses, relatando tamén que se produciron afloramentos de auga -referiuse concretamente á contorma do CHUS-, que obrigaron a actuar sobre asfaltados que previamente ao mal tempo non estaban deteriorados.

Domínguez referiu tamén as actuacións de rebacheo xa realizadas nos barrios das Fontiñas, San Lázaro ou Vite e anunciou a previsión de actuar tamén na Porta do Camiñi, na rúa das Rodas, Doutor Teixeiro ou República Arxentina. O edil solicitou da veciñanza "colaboración e paciencia" polos cortes de tráfico que haberá que realizar para acometet estas obras que serán "relativamente rápidas".