El Concello de Santiago ultima la validación y ajuste del nuevo sistema de control de acceso al casco histórico, después de que a finales del año pasado concluyesen los trabajos de despliegue de las cámaras inteligentes y reductores de velocidad con pesaje con los que Raxoi pretende mejorar la movilidad en la zona monumental. “Instaláronse 10 novos sistemas de control de acceso e cinco equipos con cámaras de recoñecemento de matrícula para todo o ámbito da cidade histórica”, indican desde el gobierno local.

Estas acciones forman parte del proyecto de Compra Pública Innovadora (CPI) Smartiago, la hoja de ruta que transformará la capital gallega en una ciudad inteligente. Este proyecto, “único e pioneiro en Europa”, tal y como destacan desde Raxoi, incluye la puesta en marcha de un centro de movilidad inteligente en el que se distinguen otros tres componentes.

El primero supone la incorporación de un “hardware e software de post procesamento, cun sistema de intelixencia artificial baseado en algoritmos de deep learning”. Permitirá “predecir as rutas de tráfico de mercadorías, e as de vehículos. E tamén incidirá na integración do control de tráfico, con paneis de mensaxes e ocupacións de aparcamentos”.

Asimismo, este moderno centro de movilidad también contará con una plataforma de gestión para la visualización, fusión de información, validación, estrategias y administración. Y el tercer componente mostrará los resultados, gracias a los indicadores de movilidad y de limpieza, evaluación de estrategias y otros informes. “O proceso dos datos obtenidos, tanto internos (con detectores, cámaras, parquímetros, reguladores de tráfico), así como os externos (as bases de datos aportadas por Concello, Xunta, DXT, etc. ), procésanse a través de algoritmos que permitirán realizar distintas análises desa información (descriptica, predictiva, etc.) e anticipar solucións aos problemas de mobilidade, entre elas o cálculo e uso de perfís de tráfico; a predicción e detección de incidentes e a planificación de rutas”, explican desde la Concellería de Presidencia, Relacións Institucionais e Turismo, que dirige Sindo Guinarte, encargado de impulsar el proyecto Smartiago.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ··· El proyecto Smartiago también incluye la gestión sostenible e inteligente de residuos sólidos urbanos (RSU). El objetivo principal del contrato es el servicio de diseño, desarrollo y construcción de contenedores inteligentes de superficie para la caracterización de residuos sólidos orgánicos, basados en el uso de tecnologías abiertas de IoT, la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático y el uso de datos abiertos como fuentes para el enriquecimiento de modelos de predicción con información contextual.

··· Raxoi también ha apostado por el proyecto CromaLux, que “pretende preservar el estatus de Santiago como modelo de conservación del patrimonio a través de una iluminación ornamental inteligente”.

Desde Raxoi subrayan que “todos os elementos hai que recepcionalos, probalos, adestralos e integralos na plataforma de xestión de tráfico para que estén disponibles no centro de mobilidade intelixente”. En cuanto a los reductores de velocidad que ya se han instalado en el casco histórico, permiten “a pesaxe de vehículos en marcha cunha fiabilidade do 80 % e, polo tanto, a detección de vehículos con sobrepeso, e o contraste dos pesos entre vehículos”.

Igualmente, el nuevo sistema de cámaras inteligentes permitirá, entre otros aspectos, la detección y lectura de la matrícula de vehículos; su clasificación, la lectura de placas indicadoras de tara y volumen; detección de remolques y semi-remolques; la detección y clasificación de mercancías descargadas en la vía pública, o la detección y seguimiento de un vehículo a través de todas las cámaras de visión artificial desplegadas.

Igualmente, en materia de movilidad también se está “reaxustando o sistema e a actualización da base de datos de todos os residentes, taxistas, transporte público, mercaderías, etc; todos os que teñen, coa ordenanza actual, permiso de acceso á zona vella”.

¿El objetivo principal? “Reducir de forma drástica os desprazamentos con vehículos contaminantes na cidade histórica e previr os danos en pavimentos por acceso indebido de vehículos de tonelaxe excesiva”. Con esta intención, el gobierno local sigue avanzando en el desarrollo de varias acciones que recoge el plan Smartiago. “Outro dos retos fundaméntase en desenvolver unha solución innovadora para a racionalización do modelo actual de carga e descarga, para a redución de conxestión e emisións, e para a evolución do control de acceso e estacionamento, coa finalidade de evitar danos en pavimentos históricos e o bloqueo de vías de servizo público”, recoge el plan Smartiago.

En el marco del plan Smartiago, se instalaron nuevas cámaras, la mayoría de ellas en intramuros, pero también en otros puntos estratégicos en el sistema vial de Santiago, como el Hórreo, A Senra, San Pedro, Xoán XXIII, As Rodas, San Roque o plaza de Galicia. En las últimos meses también se han colocado en distintos puntos de la ciudad una serie de paneles que informan en tiempo real sobre cuestiones relativas al tráfico.