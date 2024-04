Impacto positivo en el turismo y mal horario para los negocios: así ven las empresas de Santiago la llegada del AVE

El estreno de los trenes Avril en Santiago a partir del próximo 21 de mayo, que supondrá la llegada del AVE a la capital gallega se percibe de manera divergente desde los diferentes sectores empresariales de la ciudad. Mientras que en el ámbito turístico y hostelero se considera que el impacto será positivo, con la posibilidad de que favorezca incluso que aumenten las visitas en temporada baja, en otros apuntan que los horarios previstos de ida y vuelta a Madrid no favorecen los viajes de negocios en el mismo día para optimizar el tiempo al máximo.

Horarios de los AVE entre Santiago y Madrid

Según la tabla de horarios planeada por Renfe, Santiago contará con un tren diario de ida a Madrid con salida a las 10.34 y otro de domingo a viernes a las 20.21 horas y llegada a las 13.34 y 23.23 horas, respectivamente. Desde la capital de España partirán otro convoy todos los días menos el sábado a las 14.41 horas y uno por jornada a las 19.18 horas para finalizar sus trayectos entre las 17.42 y las 17.45 y entre las 22.30 y las 22.35 horas.

Estas frecuencias serán asumidas por los modelos Avril sustituyendo a los actuales Alvia. Renfe señala que el tiempo del recorrido desde Compostela a la ciudad madrileña se reduce en 18 minutos.

Inservible para los negocios

Esta fase inicial del AVE a la capital gallega no ayudará a facilitar los viajes de negocios, según estima el presidente de Asociación de Empresarios do Polígono Industrial do Tambre, José Alborés, que considera que “desde o punto de vista empresarial non é bo. Non serve para o traballo que temos que facer”. Alborés apunta que para este cometido “o tren debería saír ás sete da mañá para chegar alí ás dez, poder facer as reunións e as xestións que teñas que facer e coller un tren de volta sobre as seis da tarde para estar aquí ás nove”.

Aunque para Alborés “sempre é positivo que se reduzan os tempos de viaxe entre Santiago e Madrid”, concluye que “para o mundo empresarial non me cadra”. En esta línea, fuentes de la Cámara de Comercio de Santiago también realizan una valoración positiva de la llegada de la alta velocidad, pero apuntan que “el número de frecuencias es insuficiente: dos trenes de ida y dos de vuelta pueden no llegar a resolver las necesidades de desplazamientos en tramo tan en auge y con un importantísimo crecimiento en el número de viajeros”.

Además, la entidad cameral remarca que para que la alta velocidad llegue a desplegar toda su potencialidad, “es necesario ser conscientes de su interrelación con otras infraestructuras y servicios” y su enlace con el resto de la red de transportes. Tanto la Cámara como Alborés lamentan la pérdida de la conexión aérea a Madrid a primera hora de la mañana, que de momento no va a subsanar el AVE y que “ha supuesto graves inconvenientes para muchas de las empresas de nuestra demarcación”.

Impacto turístico

Ambos colectivos coinciden en que el impacto turístico será positivo, de manera que desde la Cámara ven la alta velocidad como “una importantísima palanca para el desarrollo de un sector clave para nuestra economía”. Este optimismo también lo comparten los empresarios, ya que “todo o que sexa mellorar as comunicacións co resto do Estado sempre favorece”, remarca el presidente de Hostalaría.gal, Lois Lopes. “No noso sector, incluso un pouco máis porque, se se acortan os tempos, pensamos que a xente pode animarse máis a facer escapadas rápidas e ter máis actividade en temporada baixa”, añade. Lopes indica que “outra cousa serán os prezos e como pode competir co avión porque non será barato nin accesible para todo o mundo”.

Por su parte, el vicepresidente de Hostelería Compostela, Thor Rodríguez, afirma que “es bueno tener una conexión que facilite la llegada y salida desde Santiago para el turismo y para los negocios en un transporte rápido y cómodo” y pone el foco en la relevancia que puede tener para el turismo de congresos. Del mismo modo, también hace hincapié en la apuesta por un transporte más sostenible que el avión.

En este punto, desde la Cámara de Comercio recuerdan el papel que juega el tren para “reducir las connotaciones negativas del uso de otros medios de transporte más contaminantes y contar con un sistema de transporte mucho más ágil, seguro y con una menor huella ecológica”.

Renfe pone a la venta 33.000 billetes por 18 euros en el estreno de los trenes Avril Renfe pone hoy a la venta los primeros viajes de los nuevos trenes Avril entre Galicia y Madrid, que empezarán a circular a partir del 21 de mayo. El lanzamiento llega acompañado de una campaña promocional de “superprecios” con 33.000 billetes desde 18 euros. La operadora indica que esta oferta es válida para los trayectos que se realicen desde la fecha de arranque del servicio hasta el 21 de julio. El ente ferroviario también destaca que el corredor de alta velocidad que conecta Galicia y Madrid ha tenido una gran demanda de viajeros desde su inicio en 2021, cuando debutó con la conexión directa desde Ourense. Tres años después, la expansión de la alta velocidad a otros puntos de la comunidad con los modelos S106 trae aparejada una ampliación de su oferta a más de 39.000 plazas semanales, un 20,3% más que la actual. Además de este aumento de asientos, Renfe destaca que los nuevos convoyes suponen además “mejores tiempos de viaje, más prestaciones y mayor confort”. La operadora también indica que nos encontramos ante una primera fase de puesta en servicio de los trenes S106, “ajustada a la reorganización de los servicios ferroviarios” por las obras de ampliación de capacidad que Adif está realizando en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Así, la oferta comercial “irá aumentando progresivamente en futuras fases”. Renfe añade que cuenta con personal suficiente para empezar el servicio con los nuevos trenes a partir del 21 de mayo, ya que lleva formando a sus maquinistas y personal de intervención a bordo de los S106 en diferentes residencias desde el pasado mes de enero.

