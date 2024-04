El barrio de Conxo regresa al '20 de abril del 90' con la cabra como protagonista

Anunciada desde hace días con carteles y publicaciones en redes sociales, este sábado el compostelano barrio de Conxo acoge la segunda fiesta de la primavera. Una celebración que tiene todos los ingredientes para ser un éxito ya que, además de las diferentes actividades programadas, entre las que se encuentra la recuperación de la Gran Comida Popular de la Cabra, parece que el buen tiempo acompañará a los asistentes durante toda la jornada.

Los preparativos de la fiesta arrancaban hace casi tres meses con la tramitación de permisos en el Concello de Santiago, comenta a EL CORREO GALLEGO el presidente de la Comisión de Festas Patronais de Conxo, José Vidal. Tras la buena acogida de la primera edición, de temática ochentera, en 2024 toca cambio de década y estará ambientada en los años 90. Además, coincidiendo la fecha de la fiesta con el título de la mítica canción de Celtas Cortos, el propio Vidal apunta que "el barrio volverá de nuevo al 20 de abril del 90", haciendo un pequeño guiño a uno de los temas que aun a día de hoy son indispensables en cualquier verbena.

El buen tiempo acompañará durante toda la jornada a los asistentes a la fiesta 90era de Conxo / Jesús Prieto

No ha sido nada fácil organizar este evento. El hasta hace unos meses vocal, ha tenido que coger las riendas de una comisión que el pasado año contaba con cuatro integrantes, y que a principios de este se quedaba en tres tras la renuncia de la antigua presidenta. "Hablando con los vecinos hemos conseguido que nueve personas más se involucren en el proyecto. Ahora somos doce y sin ellos nada de esto sería posible", señala José Vidal. Y es que el buen hacer, de los que en 2023 se ponían al frente de la comisión de festejos patronales de uno de los barrios más importantes de la ciudad, no ha pasado desapercibido para los vecinos de Conxo. Durante el último ejercicio, sus asociados se han doblado, pasando de ser 200 a más de 400. Y es justamente eso lo que ha llevado a la comisión a recuperar la comida de la cabra "para devolverle al barrio la confianza depositada en nosotros", y añade el presidente: "Deben haber pasado 15 años desde que no se hace. Lo pensamos y vamos a aprovechar esta fiesta para recuperar la tradicional degustación". Ahora, con un buen equipo todo es posible, y es que la puesta en valor de las tradiciones siempre ha sido uno de los emblemas de los vecinos de Conxo.

Cartel de la fiesta 90era de Conxo / Cedida

Para animar a la gente a que se acerque este sábado, Vidal afirma que hay que hacer "una jornada atractiva", por lo que han optado por un programa de actividades en el que personas de todas las edades puedan participar. "Para hacerla un poca más llamativa, decidimos volver a organizar la concentración de vehículos históricos pero en versión mejorada. En este II Encuentro de Coches Clásicos por el Barrio de Conxo, que dará comienzo a las 11.30 horas, esperamos la participación de 27 coches, 6 cabezas tractoras Pegaso y 9 motos. Estarán expuestos en la plaza Aurelio Aguirre para, más tarde, hacer un recorrido por las calles del barrio. Una vez terminada la concentración, en torno a las 13:30 horas, comenzará la sesión vermú a cargo del grupo musical Atenas", explica sobre como arrancará el día el actual presidente.

Además de la comida popular, la comisión instalará una cantina, una churrería y una bocatería / Jesús Prieto

Esta sesión vermú, dará paso a la Gran Comida Popular de la Cabra, en la que además del tradicional manjar, también se servirá pulpo y churrasco a cargo de la Pulpería García. "Instalaremos una carpa en la que serviremos unas 150 raciones, que son unos 180 kilos de cabra, con los que podrán comer unas 300 personas. La preparará Yolanda en la cocina de la cafetería Os Mallos, un local del barrio con mucha fama que la sirve varias veces al año. Las reservas se agotaron en la primera semana tras el anuncio de la fiesta, pero todo el que venga podrá comer pulpo y churrasco sin problema o tomar algo en la cantina, churrería o bocatería que se instalarán", apunta el máximo responsable del festejo.

Una vez finalizada la comida popular tendrá lugar, a las 17:00 horas, el concurso de disfraces ambientado en los años 90, en el que habrá premios en las categorías infantil, adulto y mascotas. Ya a las 19:30 horas, comenzará la gran verbena final a cargo de nuevo del grupo musical Atenas y de la Discomóvil Chocolate. Durante todo el día habrá un stand en el que se pondrán a la venta camisetas y vasos de la comisión con diferentes estampados de lugares emblemáticos del barrio de Conxo.