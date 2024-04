El personal de psiquiatría del CHUS reclama medidas ante el aumento de las agresiones: 17 en lo que va de año

El personal de psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) celebró este viernes una concentración para reclamar medidas a la gerencia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza ante el aumento de las agresiones físicas a los trabajadores por parte de los pacientes. Los representantes sindicales señalaron que en lo que va de año se han producido 17 episodios de este tipo en el hospital de Conxo, una media de 3 o 4 al mes, "moitas delas na mesma unidade e moitas delas sobre o mesmo persoal", indicaron.

El secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, denunció la "falta de acción" del Sergas ante los problemas se están dando en este ámbito y pidió a la gerencia que "cumpra coa súa obrigación de poñer os medios para garantir a seguridade e a saúde no traballo que facemos os profesionais da Área Sanitaria".

Problemas en Conxo

Moreira indicó que las situaciones que se están registrando en el hospital de Conxo "teñen un claro perfil" y la gerencia "podería actuar sobre elas". Así, relató que "prodúcense de xeito maioritario nas fins de semana, cando os cadros de persoal están máis diminuídos, cando as persoas que están ingresadas no hospital teñen menos capacidade de facer cousas, porque as aulas de actividade de ocio e tempo libre están pechadas e teñen que estar en salas masificadas".

Ante esto, pidió "tomar medidas porque se está poñendo en risco a saúde e a capacidade dos profesionais de facer o seu traballo". Moreira criticó que "no canto de formar os profesionais e potenciar unha actuación rehabilitadora e de integración social das persoas institucionalizadas durante moito tempo, optan por unha política de reducir o persoal". Por ello, consideró que se debería "favorecer os espazos de ocio e dotar o persoal de suficiente número para xestionar os conflitos".

Personal "insuficiente" para 150 pacientes

La CIG advirtió de la existencia de un "déficit de profesionais" en todas las categorías y su delegada de prevención, Irene Tato, cifró en 150 los pacientes que se atienden de media en el hospital de Conxo con una plantilla que cuenta aproximadamente con el mismo número de efectivos. "É un cadro totalmente insuficiente para dar os coidados que precisa este tipo de pacientes e de usuarios", aseguró.

Así, añadió que los efectos de esta "falta de coidados axeitados" son "unha serie de descompensacións, non só a nivel de agresividade, senón tamén de autolesións e incluso intentos de suicidio".

Falta de seguimiento

El sindicato también puso el foco en que el fenómeno de las agresiones físicas a los profesionales no es exclusivo de la psiquiatría, puesto que "estamos vendo que se está extrapolando a outros ámbitos, como poden ser as consultas de atención primaria", apuntó, Xavier Alvedro, delegado de prevención de riesgos laborales. Además, lamentó que "non hai un seguimento" del personal que sufre las agresiones y denunció también una "infranotificaciómn" y un "infracualificación" de las mismas.

Además, como ejemplo del "deterioro" de la situación, señalaron que en Conxo se produjo un incendio en una sala el pasado domingo y "case unha semana despois hai áreas afectadas que aínda non se acabaron de limpar".