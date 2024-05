O PSOE de Santiago denuncia a falta de efectivos policiais nas festas da Ascención

O Grupo socialista compostelán cualifica de “preocupante” a escaseza de efectivos da Policía Local durante algunha das xornadas das festas da Ascensión, que se desenvolveron entre os días 8 e 12, a pesar de que as atraccións permanecerán aínda na Alameda até o domingo 19.

Segundo o voceiro do PSOE, Gonzalo Muíños, “nalgún dos días das festas houbo só unha patrulla e un vehículo de atestados” da Policía Local. Dato que sitúa os efectivos deste corpo “por debaixo do mínimo por quenda que establece o decreto de servizos mínimos ordinarios”, di Muíños en relación co documento do departamento de Seguridade cidadá de xullo de 2022.

Os socialistas presentaron ante o Goberno local unha pregunta ao respecto —solicitando resposta por escrito—, “para que nos confirmen cal foi o operativo durante as festas” e que se “planifiquen os efectivos” de cara a próximas datas. Referíase neste caso o concelleiro Gonzalo Muíños a citas tan multitudinarias e próximas coma o festival O Son do Camiño —que terá lugar a finais deste mes— ou as celebracións do Apóstolo, en xullo.

O PSOE advirte que o acontecido nas festas da Ascensión “non se pode repetir” a instan ao Executivo de Goretti Sanmartín a realizar “unha mellor planificación de efectivos”, pois, como alertaba o edil Muíños respectar os servizos mínimos da Policía Local, repercute non só “no bo servizo á cidadanía” senón tamén na “seguridade dos axentes”.