El dj de moda en Galicia, es de Santiago: Kike Varela abre el próximo jueves O Son do Camiño: "La música siempre fue mi sueño"

El dj de moda en Galicia, el compostelano Kike Varela (7 de mayo de 1996), abre el jueves en Santiago el escenario de música electrónica del festival O Son do Camiño. Junto a Maryland, Hot Milk, Fernandocosta y The Interrupters, forma la tanda inicial vespertina del primer maratón de los conciertos del Monte do Gozo del 30 de mayo, parte de un multitudinario evento que prosigue el 31 de mayo y el 1 de junio. Habrá 40.000 personas por día con Green Day, J Balvin, Myke Towers, Ana Mena, Melendi, Thirty Seconds to Mars, Arde Bogotá, Natos y Waor y Pet Shop Boys como parte de sus estrellas. Agotados los abonos, apenas hay entradas para la segunda y tercera jornada.

Educación en Compostela

Ex alumno de Divino Maestro y Xelmírez I, Kike Varela vive las horas previas con nervios e ilusión a partes iguales. “Noticias así te alegran el día, la semana y el mes... y a mi familia, porque es el festival gallego más importante”, señala a EL CORREO GALLEGO en la terraza del Airas Nunes ante un agua y café con leche pequeño (3,50 €).

“Estudié en Santiago, luego hice un máster de Marketing Digital, y siempre fui compaginando los estudios con mi faceta de dj, pero ahora que me está yendo un poquito mejor, voy a centrarme en la música, que siempre fue mi sueño. Ahora tengo una oportunidad real porque las cosas empiezan a ir bastante bien y, si lo hago más tarde, a lo mejor me arrepiento”.

“El O Son do Camiño es el festival más grande de Galicia a nivel de mainstream porque el Resurrection Fest, también importante, es de otro estilo. En el Monte do Gozo , la próxima semana habrá unas 42.000 personas por día... En enero empecé con una agencia de representación, Influx, con Cali (Calixto Alonso), que es de Santander, al que conozco desde hace tiempo porque también era dj, y entre los objetivos estaba la idea de tener sitio en un evento tan grande y aunque ya tenían cerrados a 42 de 48 artistas, al final cuajó la oportunidad de estar en el escenario Son Electro by Repsol”, detalla sobre su cita en O Son do Camiño el próximo jueves a las 18 h.

“Tú ves el cartel y ves que le va a gustar a cualquier tipo de público, hay indie, electrónica, reguetón, trap, lo que sea... por eso todo el mundo conoce este festival”, subraya.

Martin Garrix y David Guetta

“Dentro de la electrónica, como me toca abrir, me adaptaré a como esté el público a esa hora. Mi estilo, dentro del techno, sería hard style y psytrance, pero con muchas influencias. Yo crecí con el bum del EDM (siglas en inglés de electronic dance music) de Martin Garrix, David Guetta... pero soy bastante ecléctico, con un estilo de electrónica más comercial que underground. Ahora mismo estamos en un momento donde el público, sobre todo a consecuencia de la pandemia, demanda más energía y géneros más duros tras volver a salir con normalidad y se nota que hay un subidón. De hecho, hoy está muy de moda en la electrónica el llamado hard techno”, asegura Varela, que viste chaqueta deportiva con logos, pantalones anchos y deportivas Nike, profundiza y habla del latido BPM, las siglas que marcan “la kaña” en su escena.

Los BPM son los beats por minuto, la medida del tempo de una pieza musical o de un latido. “Si antes pinchabas a 150 BPMs, ya era como muy duro, ahora se sube muchísimo más. Por ejemplo, Parkineos, que pinchará después de mí en O Son do Camiño, le da muchísima kaña y es un artista muy mainstream que llena muchas discotecas... Por poner un ejemplo, yo pincho más duro que Garrix, en cuanto al bajo del tema, el... ¡pum!, ¡pum!, ¡pum!, soy un poco más duro en mis temas, que son algo más rápidos en cuanto a BPMs. Garrix suele andar a 126 o 128 BPMs y mis últimos temas están a 138 o 140 e incluso llego a 160”.

Colaboraciones en Galicia y eco internacional

Kike Varela, que empezó pinchando electrónica para menores en la sala Moon de Santiago, crece tras varias colaboraciones, una con eco fuera en manos de djs de fama mundial, y otras dentro del circuito gallego.

“En el caso de Lontreira, que lo están haciendo muy bien, contacté yo con ellos. Les propuse hacer un remix de Campo da Festa porque es un gran tema y, como ya había salido la Muiñeira de Chantada, que tuvo cierto bum, la gente ya me ubicaba algo más, y así salió esa colaboración. Luego, con Araysen, amigo y dj de Negreira muy bueno (firma con Freshtuff el remix de Terra, de Tanxugueiras), hicimos un remix no oficial de Fuego, de Timmy Trumpet, Blasterjaxx & Zafrir, o sea, un remix que no podemos subir a plataformas, pero que sí se lo mandamos a ellos, y, a la semana, Blasterjaxx nos dijeron que les gustó y nos mandaron los sonidos originales para que el tema tuviera más calidad, y luego él lo ha estado pinchando en Canadá, EEUU y el Tomorrowland Winter, y, claro, que Blasterjaxx, unos djs que llevan años en el Top 100 de los más populares del mundo, te apoyen... es un logro”, dice tras citar a Timmy Trumpet, que estará en Santiago el 13 de julio en el O Gozo Festival - BBF.

Lanza 'Meigallo', con Ferriñas Bravas (de Vigo)

Kike Varela acaba de lanzar un tema nuevo, Meigallo, con Ferriñas Bravas, pandereteiras de la asociación O Fiadeiro (de Vigo), parte de una escena de la música electrónica en Galicia que, según él, vive “un buen momento”, que matiza: “España es un país latino, y lo que predomina es el reguetón, pero, hasta los djs de reguetón están pinchando ya temas de electrónica bastante kañeros”.