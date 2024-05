O antropólogo e arqueólogo Lois Ladra, novo director do Museo do Pobo Galego

Lois Ladra, antropólogo e arqueólogo nacido na Coruña en 1972, tomará as rendas do Museo do Pobo Galego nos próximos meses. Esta decisión foi aprobada pola asemblea do padroado do museo, que se reuniu este sábado e deu o visto bo á proposta presentada pola comisión encargada de seleccionar o mellor candidato para o posto.

Ladra substitúe a Manuel Vilar, o actual director, que está a piques de xubilarse. Durante as próximas semanas, iniciarase un proceso de traspaso de poderes mediante que, con case toda seguridade, será a través dun contrato ponte que permitirá a Vilar e Ladra intercambiar a información necesaria para asegurar unha transición fluída. Así o explicou Concha Losada, presidenta do Museo do Pobo Galego, ao rematar a asemblea do padroado.

Lois Ladra estudou Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela (USC), especializándose en Prehistoria e Etnoloxía na Universidad Complutense de Madrid. Ademais, ten unha licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural pola UNED. No ano 2000, obtivo unha bolsa da Fundación Barrié para realizar un mestrado en Arqueoloxía na Universidade do Porto, en Portugal. Ampliou a súa formación académica licenciándose en Antropoloxía Social, ademais de obter o Diploma de Estudos Avanzados e a Suficiencia Investigadora, e realizou cursos de doutoramento na USC.

Ladra é autor de varios libros publicados en galego, castelán e portugués. Tamén ten artigos en publicacións periódicas galegas, españolas e portuguesas, así como capítulos de libros, comunicacións en congresos, colaboracións xornalísticas e conferencias.