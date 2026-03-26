Área Central da la bienvenida a la primavera con un Super Weekend cargado de descuentos especiales

La primavera no solo altera la sangre, como reza el dicho popular, sino que en este caso también agita los descuentos en el Outlet Área Central de Santiago, que aprovecha la llegada de la nueva estación para poner patas arriba el mercado con tres días de rebajas especiales.

Así, desde este mismo jueves hasta el sábado, Área Central organiza un Super Weekend en el que aplicará descuentos adicionales sobre los precios ya rebajados de sus outlets. Una ocasión inmejorable en un momento en el que toca hacer cambio de armario y donde el centro comercial ofrece, además del textil, todo tipo de artículos con precios especiales.

Las tiendas participantes ofrecen "promociones exclusivas", que se suman a las habituales del outlet, convirtiendo este Super Weekend en uno de los momentos más interesantes del año para realizar compras. Calidad y variedad en un ambiente cómodo y accesible, aseguran desde Área Central.

De hecho, este tipo de fines de semana especiales Super Weekend se desarrollan ya todos los meses, coincidiendo con la última semana, desde el último jueves, y se alarga durante tres días. En esta ocasión coincide además con la primera parte de la Semana Santa, lo que contribuye a reforzar la oferta turística de la capital gallega.

Cartel de los conciertos didácticos / Cedida

Música del alumnado del Conservatorio

Dentro de su filosofía de convertir la visita del cliente en toda una experiencia, el Outlet Área Central aprovechará este jueves la celebración de la primera jornada del Super Weekend para programar una actividad complementaria: una visita del Conservatorio Profesional de Música de Santiago al centro comercial. Está previsto que a las 18.30 horas, la Banda Infantil, formada por unos treinta músicos, exhiba los instrumentos de viento y percusión más habituales, además de mostrar como suenan y trabajen en equipo estos jóvenes talentos.

Bajo el lema Ven al Conservatorio, el objetivo de estos conciertos didácticos es que el público pueda conocer de cerca la gran variedad de instrumentos que se pueden aprender en sus instalaciones. Estas actuaciones están diseñadas para todos los públicos, especialmente para familias y menores que tengan curiosidad por iniciarse en el mundo de la música. La segunda de las actuaciones tendrá lugar el miércoles 15 de abril, con la actuación de la Orquesta Juvenil del Conservatorio.