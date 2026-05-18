Más de 800 coches con descuentos especiales llegan a Santiago del 21 al 24 de mayo

Santiago de Compostela se convertirá este mes en el gran escaparate del coche en Galicia. El recinto ferial de Amio acogerá la 17ª edición del Salón VO Vehículo de Ocasión desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de mayo, en la que se contará con más de 800 automóviles con descuentos especiales.

Organizado por Dolecer Eventos, la cita se presenta como la oportunidad perfecta para quienes estén buscando cambiar de coche o darse un capricho aprovechando las rebajas de sus precios habituales. A lo largo de los 17.000m2 de exposición se reunirá una gran oferta de más de 25 concesionarios y compraventas.

Cartel informativo del 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. / Cedida

"La gran ventaja de este salón es el ahorro del tiempo, ya que permite al público hacer una comparativa en minutos que normalmente les llevaría semanas si tuviesen que visitar uno por uno cada concesionario", indica el director de Dolecer Eventos, Fabián Saavedra.

Otras de las características destacadas de la exposición es la gran variedad de marcas. Habrá modelos de Audi, Seat, Volkswagen, Volvo, Ebro, Toyota, Peugeot, Cupra, Skoda, Fiat, Jeep, Hyundai, Honda, Citroen, Opel, MG, Subaru y Mitsubishi, entre otras. Como novedad estará presente la firma Geely, que se ha incorporado al mercado automovilístico hace tan solo un mes y expondrá varias unidades en el evento.

Habrá modelos de prácticamente todas las marcas a lo largo de los 17.000m2 de las instalaciones. / Cedida

Dichas marcas presentarán en Amio sus últimas novedades, incluidos vehículos de gama ECO, eléctricos, híbridos e híbridos enchufables que cada vez tienen más importancia en el sector. También habrá cabida para los KM 0, seminuevos y coches de segunda mano. Todos con garantía, totalmente revisados y listos para ser entregados de manera inmediata.

"El evento permite a la gente aclarar las ideas sobre qué tipo de coche puede ser interesante adquirir de acuerdo con las condiciones y restricciones que hay sobre los automóviles actualmente", comenta el organizador.

Precios de 5.000 a 80.000 euros

Los más de 800 vehículos que llegarán al recinto ferial de Amio este mes oscilarán entre los 5.000 y 80.000 euros. "Tendremos sobre todo coches de 15.000 a 30.000 euros. El atractivo está en que habrá rebajas muy por debajo de los precios habituales, ya que al contar con más de 25 concesionarios se genera una competencia que se ve en la disminución de los costes", señala Saavedra.

Hoario de 10.00 a 20.00 horas

El horario del salón será de 10:00 horas a 20:00 horas el jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo, cuando se clausure el evento. El coste de la entrada será de 4 euros, mientras que para los niños de menos de 12 años será gratis.