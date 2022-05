24 horas de compostela

CONCIERT0. White Lies llega este domingo a la capital gallega dentro de la gira europea de presentación de su sexto álbum, As I Try Not to Fall Apart, que les trae por primera vez a Galicia. Vendrán acompañados de la banda invitada Charming Liars. El concierto se celebrará en la Sala Capitol (rúa de Concepción Arenal, 5) a partir de las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.30 horas, y se incluye dentro del Ciclo Xacobeo Importa. ecg